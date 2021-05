La maison natale de Queen est maintenant le site d’un restaurant chinois étoilé au guide Michelin | Royal | Nouvelles

La maison d’origine au n ° 17 Bruton Street, Mayfair, Londres, a été fortement endommagée pendant le Blitz, et sa date réelle de démolition reste incertaine. Cependant, en 2010, la résidence historique est devenue le foyer d’un restaurant chinois chic appelé Hakkasan.

Le restaurant primé se décrit comme «une destination phare de la cuisine cantonaise moderne à Londres».

Le restaurant a également reçu une étoile Michelin dans les deux ans suivant son ouverture et a maintenu sa cote chaque année depuis.

Le restaurant branché propose une grande variété de choix culinaires, dont une création originale de mini homard néo-zélandais cuit à la vapeur, de canard rôti à la truffe noire et d’ormeau bleu tranché à la sauce Hakka.

La destination est en fait une petite chaîne de restaurants qui a deux salles à Londres et aux États-Unis et d’autres au Moyen-Orient, en Asie Mineure, en Inde et en Chine.

Le lieu voit sa juste part d’invités célèbres, dont Rhianna, Kanye West, Britney Spears et Naomi Campbell.

Pour une touche royale supplémentaire, le lieu a également servi la princesse Eugénie en 2012.

La seule preuve restante de l’héritage historique du bâtiment est une plaque qui se lit comme suit: «Sur le site se trouvait la maison du comte de Strathmore et Kinghorne où Elizabeth Alexandra Mary Windsor, qui deviendra plus tard Sa Majesté la reine Elizabeth II, est née le 21 avril. , 1926. »

Au moment de sa naissance, la duchesse d’York d’alors ne devait jamais siéger sur le trône.

En 1936, alors qu’Elizabeth avait 10 ans, son oncle Edward VIII s’assit sur le trône, mais abdiqua en l’espace d’un an pour épouser la divorcée américaine Wallis Simpson.

