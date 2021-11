La maison ‘Nightmare on Elm Street’ est officiellement à vendre

Les amateurs de films d’horreur ont maintenant la chance de posséder un morceau de l’histoire de l’horreur. La maison présentée dans le film d’horreur de 1984 de Wes Craven A Nightmare on Elm Street est officiellement sur le marché, bien que ceux qui connaissent le film sauront que la maison n’est pas une maison de rêve, mais plutôt un cauchemar. Selon le Los Angeles Times, la maison, fictivement connue sous le nom de 1428 Elm St., a été inscrite pour 3,25 millions de dollars, en octobre, le méchant Freddy Krueger n’est pas inclus.

Construite en 1919, la maison Dutch Colonial est située à Spaulding Square, un petit quartier de Los Angeles. Il dispose de trois chambres et quatre salles de bains, la propriété disposant également d’une cuisine, d’une salle de bains design et d’un patio. Selon Heather T. Roy de Douglas Elliman, qui détient la liste avec Learka Bosnak, « la façade est emblématique, mais les liens avec le film s’arrêtent dès que vous franchissez la porte d’entrée ». Roy a déclaré qu’à l’intérieur, la maison est « un bel espace de style traditionnel avec une touche moderne », avec des murs blancs, des sols en noyer et des portes cintrées spectaculaires.

La maison figurait en bonne place dans A Nightmare on Elm Street, le premier volet de la plus grande franchise Elm Street, qui se concentre sur Freddy Krueger alors qu’il tue des gens dans leurs rêves. Le slasher de 1984 se déroule à Springwood, Ohio. S’adressant à CNN, Roy a déclaré: « Ce qui est amusant dans cette maison, c’est qu’elle est à Los Angeles, où vous pouvez être à l’épicerie avec votre star de cinéma préférée ou vivre dans une maison qui a été la façade de nombreux films différents, et celui-ci en particulier est le film préféré de beaucoup de gens. »

Lorsque vous déboursez les 3,25 millions de dollars pour devenir propriétaire de la maison, pour laquelle il existe déjà un « grand intérêt », vous emménagerez dans un quartier assez spécial rempli d’histoire d’horreur, car il est situé dans le même quartier qu’une autre maison présenté dans A Nightmare on Elm Street, ainsi qu’une maison d’Halloween, la franchise d’horreur préférée des fans centrée sur Michael Myers.

C’est la première fois que la maison est répertoriée depuis que la directrice de Hustlers, Lorene Scafaria, l’a achetée pour 2,1 millions de dollars en 2013. Il s’agit de la dernière maison effrayante emblématique à arriver sur le marché. En septembre, il a été rapporté que la ferme du Rhode Island qui a inspiré le film d’horreur de 2013 The Conjuring était arrivée sur le marché pour 1,2 million de dollars. Construite à l’origine en 1836, la ferme de Burrillville serait hantée et aurait été le site d’une intense activité paranormale qui a tourmenté la famille Perron dans les années 70. Les propriétaires actuels ont déclaré que la maison présentait toujours une activité paranormale.