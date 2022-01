La maison ‘Nightmare On Elm Street’ se vend 2 980 000 $

Quelqu’un est sur le point d’avoir du mal à s’endormir – la tristement célèbre maison de l’OG « A Nightmare on Elm Street » a un nouveau propriétaire, qui laisse tomber 2 980 000 $ à lancer et à retourner … TMZ a appris.

En plus d’être un endroit génial pour une fête d’Halloween… la maison LA de 3 chambres et 4,5 salles de bain possède des caractéristiques impressionnantes comme des sols en noyer, des patios spacieux, une piscine et un lit qui vous dévore tout entier !!!

Blague. Le lit infâme du film d’horreur classique n’était pas inclus – cela coûterait bien plus de 3 millions de dollars.

Malgré sa place dans l’histoire de l’horreur hollywoodienne, la maison crie le bonheur paisible de la banlieue … et était à l’origine répertoriée autour d’Halloween pour 3 250 000 $.

Vous pouvez voir dans la galerie de photos que les vendeurs se sont vraiment penchés sur l’affaire Freddy Krueger pour commercialiser la maison.

Le bloc de 2 étages vient avec un bonus – une maison d’hôtes indépendante avec sa propre cuisine, un patio couvert et une salle de bain complète.

Nous ne savons pas qui a attrapé la maison emblématique, mais ils vont se régaler… et peut-être un tour ou 2. Leur nouvelle chanson préférée ?

« Un, deux, Freddy vient pour toi.

Trois, quatre, mieux vaut verrouiller ta porte… »