Les fans de Home Alone reçoivent un gros cadeau cette saison des vacances, car la maison du film original est désormais disponible à la location sur Airbnb. Selon un rapport de l’émission Today, la maison de la famille fictive McCallister dans la région de Chicago peut être réservée pour seulement 25 $ (plus taxes et frais), mais pas encore tout à fait. La réservation pour la maison commencera le 7 décembre à 13 h 00 CT, pour un séjour le 12 décembre. Le séjour est notamment animé par l’acteur de Home Alone Devin Ratray, qui joue Buzz McCallister dans la franchise.

Buzz est le frère aîné de Kevin McCallister (Macaulay Culkin), qui reste seul à la maison lorsque sa famille part en vacances à Paris. Dans la suite, Home Alone 2: Lost in New York, Keven finit par prendre l’avion pour la Grosse Pomme, tandis que sa famille se rend en Floride pluvieuse pour Noël. « Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi comme particulièrement accommodant », a déclaré Ratray en tant que Buzz dans un communiqué de presse sur la location Airbnb, « mais j’ai grandi et je serais heureux de partager ma maison familiale – ma pizza, même – avec vous cette saison de vacances. Essayez juste de ne pas laisser ma tarentule, Axl, perdre cette fois. »

préparez-vous à célébrer les vacances dans la rue la plus ennuyeuse des états-unis d’amérique… car la maison intemporelle où l’histoire de la solitude a commencé est officiellement réservable sur airbnb. ?? les animaux sales peuvent demander à réserver le 7 décembre à 13h CT. https://t.co/HcTybz2Dd8 pic.twitter.com/JSm59Jeo1C – Airbnb (@Airbnb) 1er décembre 2021

La promotion est liée à la sortie récente de Home Sweet Home Alone, le dernier film de la série qui n’est disponible en streaming que sur Disney +. Dans ce document, Ratray reprend son rôle de Buzz, maintenant un officier de police qui est appelé au domicile d’un jeune garçon nommé Max (Archie Yates) qui a accidentellement été laissé seul à la maison lorsque sa famille s’est envolée pour le Japon pour les vacances. Au fil des ans, il y a eu cinq films Seul à la maison, avec le prochain film de redémarrage numéro 6.

Après le premier, le réalisateur Chris Columbus est revenu pour la suite scénarisée par Hughes en 1992, Home Alone 2: Lost in New York. Puis, en 1997, Raja Gosnell a réalisé Home Alone 3, également écrit par Hughes. Cinq ans plus tard, en 2002, Home Alone 4: Taking Back the House est sorti. Il faudrait encore une décennie avant que le cinquième film, Home Alone: ​​The Holiday Heist de 2012, ne fasse ses débuts.

Les deux premiers films Seul à la maison sont crédités d’avoir catapulté Macaulay Culkin à son statut d’un des enfants acteurs les plus reconnaissables de tous les temps. Il apparaîtra plus tard dans de grands films à succès tels que My Girl, The Good Son et Richie Rich. Home Sweet Home Alone fait ses débuts le 12 novembre et est actuellement disponible en streaming uniquement sur Disney +.