La maison où la scène emblématique de Love Actually a été tournée est mise en vente

La scène controversée de Love Actually a été tournée dans une maison de Notting Hill, à Londres.

C’est une nouvelle année, Noël est terminé et nous avons encore 360 ​​jours avant notre prochain visionnage du film emblématique Love Actually.

Mais, les fans du classique festif ont une autre façon de célébrer leur amour pour le film – s’ils ont 3,25 millions de livres sterling en banque à revendre.

La maison où l’une des scènes les plus célèbres de Love Actually a été tournée est maintenant en vente à Londres, mais elle n’est pas bon marché. Pour la plupart d’entre nous, les 200 £ que nous avons investis dans nos ISA d’aide à l’achat ne vont pas suffire.

La scène est controversée, les fans étant divisés sur le fait qu’elle soit super romantique ou très effrayante, et a été copiée à plusieurs reprises dans des publicités, des campagnes politiques et des comédies romantiques de Noël récemment publiées essayant de capturer la magie de Love Actually.

Dans la scène, Mark (Andrew Lincoln) sonne à la porte de la maison de son meilleur ami, où sa femme Juliet (Kiera Knightley) ouvre la porte. Marc, si vous ne le saviez pas, est amoureux de Juliette et en profite pour lui déclarer son amour.

Il brandit une grande carte manuscrite disant à Juliet de mentir à son mari (son meilleur ami, attention) qu’il est un chanteur de chant de Noël, jouant un CD de Silent Night pour le vendre.

Juliet vivait à côté de la maison actuellement en vente pour 3,25 millions de livres sterling.

Le reste des cartes le voit lui expliquer qu’il l’aime et qu’il ne lui dit que « à Noël, tu dis la vérité » et qu’il n’a « pas d’espoir ni de programme » pour sa confession.

Marc part alors, ayant fait ce qu’il est venu faire, et Juliette court après lui pour l’embrasser avant de retourner sur le canapé, où l’attend son mari.

Certains pensent que c’est une histoire d’amour non partagé et condamné, d’autres pensent que c’est une trahison massive des deux côtés.

Mais, peu importe ce que vous pensez de la scène, il ne fait aucun doute que cette maison serait un excellent sujet de conversation.

Le propriétaire aura accès à son propre bain à remous et à sa terrasse sur le toit.

La maison de trois chambres à vendre est située à Notting Hill, à Londres, et se trouve juste à côté de la maison rose où vivait Juliette dans le film.

Il possède son propre toit-terrasse doté d’un bain à remous, ainsi que d’une cuisine et d’une salle à manger décloisonnées pour vos dîners sur le thème de Love Actually.

La cuisine dispose d’un îlot pour le petit-déjeuner et d’unités intégrées en acier inoxydable, ayant été considérablement modernisées depuis 2003.

Chaque chambre dispose d’une salle de bains privative et d’armoires encastrées, il n’est donc pas nécessaire de se battre pour les douches ou de s’inquiéter des problèmes de vêtements avec la famille ou les invités.

Il y a aussi un sous-sol, qui sert de salle de divertissement, de rangement et la possibilité d’une quatrième chambre si l’heureux propriétaire a besoin d’une pièce de rechange.

L’une des caractéristiques les plus uniques de la maison est un mur en bois de lurch sibérien Schotten & Hansenwhich sur mesure, qui offre une touche scandinave et un autre excellent sujet de conversation pour tous ceux qui visitent votre maison.

De plus, il y a un chauffage au sol partout pour que vous n’ayez pas à vous soucier de la chute de vos orteils en hiver.

Chelsea Whelan, partenaire du bureau de Knight Frank à Notting Hill, a déclaré: » Conçu par les architectes Andy Martin, l’extérieur noir et blanc de la propriété contraste avec la jolie maison rose d’à côté et offre une approche contemporaine d’une maison traditionnelle. «

« La lumière disponible dans toute la maison à trois chambres est capturée de manière créative grâce à l’utilisation de bois et de verre ; au sommet, un toit-terrasse en bois dispose d’une kitchenette extérieure, d’un bain à remous et d’une vue sur les toits des propriétés pittoresques voisines.

Donc, si vous cherchez une nouvelle maison et que vous avez l’argent, cette maison pourrait être l’endroit idéal, en fait.

