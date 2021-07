La maison qui appartenait autrefois à Phil Rudd d’Ac/Dc arrive sur le marché de Melbourne, en Australie

Selon RealEstate.com.au, une maison qui appartenait autrefois à AC DC le batteur Phil Rudd a frappé le marché à Beaumaris, une banlieue aisée au bord de la baie à Melbourne, Victoria, Australie.

La maison du milieu du siècle de trois chambres, qui est à vendre avec un prix de 2,5 à 2,65 millions de dollars australiens, comprend six espaces de divertissement, dont une salle de billard qui aurait toujours la propre table de billard du musicien de son ancien AC DC jours, selon Belle Propriété Sandringham‘s Châteaux de Ryan.

“Si les murs pouvaient parler, je suis sûr qu’il y aurait des histoires à raconter”, Châteaux mentionné.

Rudd possédait la propriété de 1981 à 1984, la vendant peu de temps après s’être séparé du groupe en 1983. Il a rejoint les rockers australiens emblématiques environ dix ans plus tard.

En novembre dernier, lors d’une apparition dans un épisode de Doyen Delray‘s “Que l’on parle” Podcast, Rudd a confirmé que la graine pour son dernier retour à AC DC a été planté aux funérailles de AC DC guitariste rythmique Malcolm Jeune en 2017. Rudd, chanteur Brian Johnson et bassiste Falaise Williams tous ont assisté à la cérémonie. A l’époque, les trois musiciens étaient considérés comme d’anciens membres de AC DC, avec Johnson et Williams tous deux partis en 2016 pour des raisons de santé, tandis que Rudd a été mis à l’écart en 2015 avec divers problèmes juridiques.

“Angus et j’ai eu une bonne conversation à Mal‘s funérailles et rattrapé, ” Rudd rappelé. “[After I played on the ‘Rock Or Bust’ record] il y avait de la merde folle, mais depuis lors, j’avais rassemblé ma merde et monté un petit groupe, je suis allé en Europe et j’ai joué un peu et tout et j’ai fait [a solo] album. Les gars savaient que je jouais encore, alors quand j’ai rattrapé Angus aux funérailles, nous discutions en quelque sorte et d’une manière ou d’une autre, il a juste en quelque sorte [asked me] si j’étais partant pour [doing a new AC/DC] album. Et il a commencé à écrire le lendemain. Il est allé en studio et a commencé à écrire tout de suite.”

Rudd a été évincé de AC DC lorsqu’il a été condamné à huit mois de détention à domicile par un tribunal néo-zélandais en 2015 après avoir plaidé coupable à des accusations de menace de mort et de possession de drogue.

Rudd tournée à l’appui de ses débuts en solo en 2014, “Travail de tête”. C’est la sortie de cet album qui a indirectement conduit à Rudd, le batteur étant prétendument tellement en colère contre un assistant personnel pour la façon dont le disque a été promu qu’il a menacé de faire tuer l’homme et sa fille.

Angus Raconté Pierre roulante que c’était bien Malcolmdes funérailles qui ont aidé à guérir de vieilles blessures.

“[Phil] était là et en bonne forme », a déclaré le guitariste. « Il se tenait bien ensemble. Il suivait une thérapie et se débrouillait. C’était vraiment bien.”

Johnson a ajouté que lui et le reste de AC DC accueilli Rudd avec les bras ouverts. “Je parle au nom de tous les garçons avec Phil“, a-t-il dit. ” Nous défendons Phil à la poignée. Ce qui s’est passé là-haut, ce n’est pas le Phil nous savons. C’était juste autre chose. Il a vraiment l’air brillant maintenant et fait tout bien.”

AC DCl’album de retour tant attendu de , “Mise sous tension”, arrivé en novembre dernier. La suite de 2014 “Rocher Ou Buste” a été enregistré sur une période de six semaines en août et septembre 2018 à Entrepôt Studios à Vancouver avec le producteur Brendan O’Brien, qui a également travaillé en 2008 “Glace noir” et 2014 “Rocher Ou Buste”.

