La maison « secrète » de Kate Middleton et du prince William dévoilée

Lorsqu’ils ne passent pas de temps à Kensington Palace ou ne profitent pas de leur maison d’Anmer à Norfolk, le prince William et Kate Middleton passeraient du temps dans leur troisième maison moins connue. Le duc et la duchesse de Cambridge seraient les fiers propriétaires du cottage Tam-Na-Ghar, un cottage de trois chambres situé sur le domaine Balmoral de 50 000 acres en Écosse qui leur a été offert par l’arrière-grand-mère de William, la reine mère, juste avant son décès en 2002.

Le cottage, qui est resté privé et a rarement été photographié, est situé sur le domaine de la reine Elizabeth à Balmoral dans l’Aberdeenshire, en Écosse. Balmoral compte un total de 150 bâtiments, dont le château principal de Balmoral, ainsi que Birkhall, qui appartient au prince Charles, et est l’endroit où les membres de la famille royale britannique ont tendance à passer leurs vacances tout au long des mois d’été. Selon CambridgeshireLive, lorsque William Middleton et leurs trois enfants – le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis – se rendent sur le domaine, ils ont la possibilité de rester dans leur cottage privé.

Le couple royal, qui a célébré son 10e anniversaire de mariage cette année, aurait séjourné au chalet Tam-Na-Ghar depuis des années maintenant, utilisant la résidence privée comme retraite depuis l’époque où ils étaient étudiants à l’Université de St Andrew. L’emplacement aurait été la vue de certains des souvenirs les plus heureux du couple, ont indiqué des sources. Ils se sont récemment retirés au chalet en 2019 avec leurs enfants. Une source a déclaré à Vanity Fair à l’époque: « La reine a beaucoup d’invités à venir et pour alléger la pression que les Cambridges sont susceptibles de rester au chalet. Cela pourrait avoir des avantages supplémentaires pour tout le monde car cela signifie plus d’espace dans le château. «

Lorsque la famille Cambridge ne profite pas de vacances au chalet Tam-Na-Ghar, ils se trouvent probablement au palais de Kensington, où ils ont une résidence permanente depuis la naissance de Louis en 2018. Le couple avait auparavant appelé Amner Hall et élevé leurs deux aînés, George et Charlotte, à la résidence. Ils utilisent maintenant Amner Hall comme lieu de vacances.

Les Cambridges, ainsi que d’autres membres de la famille royale, sont également connus pour passer du temps dans une autre résidence royale – Sandringham, le domaine de Sa Majesté à Norfolk. Il est de tradition que les membres de la famille royale se réunissent à Sandringham pendant les vacances, au cours desquelles ils profitent d’un festin de Noël et participent à quelques traditions uniques, y compris les pesées avant et après la fête. Malgré les récents problèmes de santé de la reine, on s’attend à ce que la réunion de famille à Sandringham se poursuive normalement cette année.