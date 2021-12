La maîtrise à 3 points de Steph Curry a définitivement changé la NBA

Deux événements historiques se sont produits dans le vieux Boston Garden dans la soirée du 12 octobre 1979. Une recrue du nom de Larry Joe Bird a fait ses débuts pour les Celtics cette nuit-là lors d’une victoire 114-106 sur Houston, marquant 14 points et capturant 10 rebonds en 28 minutes infestées.

Et une nouvelle règle a fait ses débuts.

Lors d’une possession des Celtics en première mi-temps, le meneur Tiny Archibald a claqué le ballon avec désinvolture à son coéquipier en zone arrière Chris Ford, qui se trouvait à quelques pas derrière le haut de la clé, à quelques centimètres d’un arc fraîchement peint sur le parquet du Jardin. Ford a carré et a tiré et le ballon a traversé.

C’était le premier field goal à 3 points de l’histoire de la NBA.

Mardi soir, les Golden State Warriors ont visité le Madison Square Garden et ce serait une splendide soirée de célébration pour le tir à 3 points, maintenant dans sa 43e année d’utilisation dans la NBA. La star des Warriors, Stephen Curry, est entrée dans le match contre les Knicks à deux points à trois points de battre le record de Ray Allen en carrière de 2 973. Curry a établi une nouvelle marque moins de 5 minutes après le début du match alors qu’il a percé son 2 974e trey en carrière. Le produit Davidson n’a encore que 33 ans et pourrait bien jouer encore 4 à 5 ans et réinitialiser le nombre de tous les temps à un plateau inaccessible avant qu’il n’ait terminé.

Publiez des membres Sports +, vous pouvez maintenant envoyer un SMS à Vac. Recevez des SMS de Mike Vaccaro pour être le premier à savoir ce qu’il pense des hauts et des bas du sport à New York et répondez par SMS pour partager vos réflexions. Pas encore membre de Sports+ ? Essayez-le maintenant.

Ce qu’il a déjà fait, ce que les Warriors ont déjà fait, c’est transfigurer le sport, définitivement. Les entraîneurs curieux ont compris depuis longtemps qu’il y avait des pouvoirs derrière le 3 points. Lorsque Rick Pitino a armé la plupart de ses joueurs d’un feu vert à Providence il y a plus de 35 ans, il s’est dit que ne pas l’utiliser reviendrait à trop penser à une simple partie du jeu.

Stephen Curry célèbre après avoir marqué son 2974e 3 points en carrière contre les Knicks.Charles Wenzelberg/New York Post

« Si vous pouvez en faire trois à la fois au lieu de deux à la fois », a-t-il déclaré à l’hiver 1987, « même moi, je n’ai pas besoin d’une calculatrice pour le comprendre. »

C’était un jour d’été en 1961 quand Abe Saperstein, imprésario des Harlem Globetrotters et fondateur de la nouvelle Ligue américaine de basket-ball, a visité un gymnase de Chicago avec son ami, l’entraîneur de DePaul Ray Meyer. Saperstein a eu l’idée d’ajouter un peu de piquant à sa nouvelle ligue, alors les entraîneurs ont pris des rubans à mesurer et ont soigneusement essayé de déterminer quelle distance un tir devrait parcourir pour mériter un point supplémentaire.

Les hommes sont venus avec 25 pieds. La géographie d’un terrain de basket insistait sur le fait que la première ligne à 3 points ne pouvait pas s’étendre jusqu’aux coins, jusqu’à ce que Saperstein tienne compte des conseils des entraîneurs de sa ligue et transforme sa ligne en une arche, nécessitant environ 22 pieds de chaque coin.

L’ABL n’a survécu que deux ans. Le 3-pointer est entré en hibernation jusqu’en 1967, lorsque l’ABA a été fondée et a accueilli le vieux truc de Saperstein, un joli serre-livres à sa balle rouge, blanche et bleue.

« Nous l’avons appelé le coup de circuit, parce que le 3 points était exactement cela », a déclaré George Mikan, ancien centre légendaire de la NBA et premier commissaire de l’ABA, à Terry Pluto dans l’histoire orale classique de la NBA, « Loose Balls ». « Cela a fait sortir les fans de leurs sièges. »

Et cela a immédiatement rendu les entraîneurs autour du jeu à la fois excités et anxieux.

« Pour un entraîneur, le jeu à 3 points est une forme de gymnastique mentale », a déclaré à Pluto l’ancien entraîneur des Knicks Hubie Brown, qui a entraîné les colonels du Kentucky en 1975 au titre ABA. « Toute votre vie, vous avez appris qu’un panier vaut deux points. C’était ainsi que vous jouiez toujours le jeu, comment le jeu était toujours joué, jusqu’à ce que l’ABA rende le jeu à 3 points populaire.

Stephen Curry s’échauffe avant le match de mardi avec les Knicks. Charles Wenzelberg / New York Post

« Donc, un gars fait deux paniers, vous pensez que cela fait quatre points. Mais à l’ABA, ça peut être six points et ça peut te secouer en tant qu’entraîneur.

Le jeu lui-même a été secoué, et pour de bon. Le 13 novembre de cette première saison NBA, les Dallas Chaparrals ont mené les Indiana Pacers 118-116 avec deux secondes à jouer. Jerry Harkness, de l’Indiana, a pris la passe et a poussé le ballon à 92 pieds – et à travers le panier. Tout le monde dans le gymnase était stupéfait que le match soit à égalité.

Ils ont été vraiment surpris quand ils ont tous compris que les Pacers avaient réellement gagné le match, car la prière de Harkness venait de 68 pieds au-delà de l’arc à 3 points. C’était le seul 3 que Harkness a fait toute la saison.

Et maintenant : les Warriors, qui tirent des 3 avec abandon, qui ont inspiré une toute nouvelle façon de jouer, menés par Curry, le plus grand tireur de tous.