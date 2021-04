La maîtrise de la vague royale par le prince Philip l’a amené à développer une habitude nocturne inhabituelle | Royal | Nouvelles

Dans le cadre de ses devoirs d’époux auprès de sa femme, le duc d’Édimbourg a dû maîtriser une compétence essentielle – la vague royale. Ce geste apparemment anodin a conduit le prince à développer une habitude nocturne plutôt étrange. Lady Pamela Hicks a révélé jeudi dans le documentaire d’ITV «Mes années avec la reine» que le prince Philip avait commencé à «s’endormir» à la suite de toutes ses mains agitées.

L’ancienne dame d’honneur de la reine a accompagné le couple royal lors de leur tournée de couronnement dans les années 1950.

Ils se sont rendus dans les Caraïbes, dans le Pacifique, en Asie, en Afrique et en Europe et ont été accueillis et acclamés par de vastes foules.

La reine et le prince Philip passaient toute la journée à saluer leurs sympathisants alors qu’ils étaient conduits en tournée.

Dans un extrait de son journal, Lady Hicks a écrit: « Rester assise dans une voiture à se faire crier dessus et devoir faire un signe de la main est la partie de la tournée que Philip déteste vraiment. »

Lorsque le duc a commencé à se réveiller le matin avec une main froide, il y avait des craintes initiales qu’il pourrait souffrir d’un problème de santé.

Cependant, il est vite apparu que le prince Philip avait simplement agité dans son sommeil.

LIRE LA SUITE: La déclaration scandaleuse de Lord Mountbatten sur les affaires royales

Lors d’une tournée au Kenya en 1952, Sa Majesté a été informée du décès de son père, le roi George VI.

Décrivant le moment où la nouvelle dévastatrice lui a été annoncée par le prince Philip, Lady Hicks a écrit: «Vous pouviez voir le moment où elle a été dite, le langage corporel.

«Elle a arrêté de marcher et s’est un peu effondrée. Et une pensée, c’est horrible pour elle.