« La majeure partie des revenus provient toujours des actualités et du contenu »

Du streaming vidéo et audio à la fintech et à l’edtech, Times Internet, la branche numérique du Times Group, touche un peu à tout. Au cours de l’exercice 21, il a généré 621,27 crores de revenus publicitaires. Il a placé des propriétés d’actualité derrière des murs payants et a également lancé un forfait d’abonnement, Times Prime. Gautam Sinha, Le PDG de Times Internet raconte Venkata Susmita Biswas que d’ici quatre à cinq ans, l’entreprise espère convertir environ 5 % de ses utilisateurs en abonnés payants. Extraits édités :

La pandémie a donné un coup de pouce aux médias numériques en Inde. Pouvez-vous quantifier comment cela a amélioré la portée de vos applications/sites Web de divertissement et d’actualités ?

Les propriétés d’actualités de Times Internet ont vu une portée environ 50 % plus élevée qu’auparavant. MX Media, la plate-forme de vidéos et de vidéos courtes de Times Internet, a connu une croissance de plus de 50 % au cours de cette période, atteignant plus de 450 millions d’utilisateurs en Inde et dans le monde. Aujourd’hui, MX Player est deuxième derrière YouTube en tant que plate-forme de consommation de vidéos et a atteint le cap du milliard de téléchargements sur l’App Store en peu de temps.

Vous avez gagné 621,27 crores de revenus publicitaires au cours de l’exercice 21. MX Player et Gaana contribuent-ils plus que les propriétés d’actualités ?

Ce nombre n’inclut pas les revenus non publicitaires de Times Internet (TIL) ou les revenus des filiales de MX Player, Gaana et d’autres entreprises. Au premier semestre de l’exercice 22, le chiffre d’affaires consolidé de TIL a enregistré une croissance de 43 %, le deuxième semestre étant sur le point de connaître une croissance similaire ou supérieure. Nous avons six plates-formes avec plus de 100 à 200 millions de personnes portées chaque mois. Ces six propriétés comprennent les propriétés d’actualités et de contenu du Times of India et de Cricbuzz et les propriétés de divertissement de Gaana, MX Player et MX Taka Tak. Par conséquent, les revenus ne sont pas biaisés vers une seule propriété, mais reçoivent des contributions significatives de l’ensemble des actualités et du divertissement. Les actualités et le contenu sont toujours les plus gros contributeurs aux revenus ; cependant, le divertissement rattrape rapidement son retard.

Qu’est-ce qui vous a amené à lancer un service d’abonnement pour MX Player ? Le prix de 199 par an est-il insoutenable à long terme ?

Avec MX Gold, nous sommes le premier produit d’abonnement basé sur des fonctionnalités parmi les OTT, dans le but de fournir une meilleure expérience de visionnage. Les téléspectateurs doivent payer moins de 1 / jour pour diffuser des séries et des films MX Originals/Exclusive sans publicité, et bénéficier également d’un accès anticipé à un ensemble sélectionné d’émissions. Pour une offre classique de SVoD (vidéo à la demande par abonnement), ce prix n’est pas soutenable ; Cependant, notre proposition est de permettre une expérience plus riche à nos fidèles utilisateurs AVoD (vidéo à la demande basée sur la publicité). Nous restons déterminés à fournir un accès gratuit à du contenu premium à notre public via notre modèle AVoD existant et l’offre sans publicité de notre modèle SVOD.

Dans quelle mesure le taux de conversion des utilisateurs en abonnés payants s’est-il amélioré au cours des deux dernières années ?

La propension, la capacité et la facilité de paiement pour le contenu ont considérablement augmenté au cours des dernières années. À l’heure actuelle, nous avons un produit d’abonnement disponible sur The Times of India, The Economic Times, Cricbuzz, Gaana, MagicBricks, Dineout, MX Player, et en tant qu’offre groupée avec Times Prime. Bon nombre d’entre elles sont des initiatives récentes où les données et l’apprentissage continuent d’affluer. Nous sommes ravis des premiers résultats que nous obtenons. Dans quatre à cinq ans, nous nous attendons à ce qu’environ 5% de nos utilisateurs nous paient sous une forme ou une autre. Étant donné que l’abonnement Arpus est plusieurs fois supérieur à celui de la publicité Arpus, cela deviendra une partie importante de notre activité globale.

