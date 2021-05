La Major League Soccer organise une “ bataille d’art de rue ” et vend des NFT pour promouvoir les matchs de Seattle et de Portland

Une affiche de match pour le match Seattle Sounders FC vs Atlanta United le 22 mai. (Image MLS)

La Major League Soccer prend son premier coup dans l’engouement de la NFT cette semaine, en lançant une collection d’art de rue pour célébrer deux matchs du week-end et quatre équipes, dont le Seattle Sounders FC.

Les jetons non fongibles seront liés à des matchs télévisés à l’échelle nationale samedi entre les Sounders et Atlanta United (13h30 PT sur FOX) et les Portland Timbers et LA Galaxy (15h30 PT sur ABC).

Le vendredi, les fans de football et les amateurs de street art peuvent se connecter en ligne à 15 h (heure du Pacifique) pour regarder les artistes représentant chaque club «se battre» pendant une heure pour créer des œuvres d’art uniques inspirées du football en édition limitée. Les artistes proviennent de l’organisation souterraine de combat d’art Secret Walls et sont: Kyler Martz (Seattle), Mighty Short (Portland), Aaron Kai (LA) et Paper Frank (Atlanta).

(Image MLS)

Les NFT sont des certificats de propriété virtuels enregistrés dans le cadre d’un réseau informatique blockchain et ont déclenché une frénésie parmi les collectionneurs et les passionnés de crypto-monnaie, atteignant des prix scandaleux pour tout, des illustrations numériques aux vidéos de mise en évidence de la NBA en passant par les tweets aléatoires.

Les pièces personnalisées représentant chaque marché de club «refléteront la sensibilité créative de chaque artiste», selon un communiqué de presse, et elles seront disponibles aux enchères pendant 48 heures sur Bitski, une plateforme NFT. La propriété numérique des pièces reviendra au plus offrant.

Les fans auront également la chance d’acheter des affiches de match NFT en édition limitée en tant qu’éditions ouvertes. Lors de chacun des matchs de ce week-end, la MLS ouvrira une fenêtre limitée pour acheter un nombre illimité d’affiches. Les pièces numériques ont été créées par les quatre artistes pour commémorer les jeux et l’événement artistique.

“La bataille artistique en direct, ainsi que la version moderne d’une affiche de match, contribuent à créer un moment culturel qui célèbre notre ligue et les deux grands matchs de la MLS ce week-end”, a déclaré Chris Schlosser, SVP MLS des médias, dans un communiqué.

Les fans peuvent voir, acheter et enchérir sur les NFT en utilisant Bitski, et les gagnants des enchères peuvent utiliser des cartes de crédit ou la crypto-monnaie Ethereum pour régler. Dans le cadre de ce programme, MLS travaille avec Aerial.is pour compenser les émissions de carbone des transactions blockchain.

