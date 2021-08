La majorité de l’Assemblée de New York est prête à destituer le gouverneur Cuomo s’il refuse de démissionner .

in

Si le gouverneur de New York Andrew Cuomo ne démissionne pas, à la suite du rapport du procureur général de l’État sur les conclusions concernant les allégations de harcèlement sexuel à son encontre, une majorité des membres de l’Assemblée de l’État sont prêts à entamer une procédure de destitution.

Sur les 150 membres, 83 ont annoncé publiquement ou déclaré à l’Associated Press qu’ils étaient favorables à l’ouverture du processus de destitution si Cuomo refusait de quitter ses fonctions. Au moins 40 de ces membres sont des démocrates. Seule une majorité simple de 76 personnes est requise pour entamer un procès en destitution, a rapporté le service de presse.

Le président Biden a déjà appelé à la démission de Cuomo, à la suite de la publication du rapport du procureur général de l’État de New York constatant que le gouverneur avait harcelé sexuellement plusieurs employées, anciennes et actuelles, en violation des lois de l’État et fédérales.

Le gouverneur de New York a nié les allégations de tout acte répréhensible.

Les procureurs de Manhattan, les comtés de la banlieue de Westchester et de Nassau et d’Albany ont tous demandé au procureur général de l’État, Letitia James, les documents d’enquête de l’enquête, selon l’AP.

Le chef de la majorité adjoint au Sénat de l’État, Mike Gianaris, un démocrate, a déclaré que la chambre se préparait depuis des mois à un éventuel procès en destitution, a rapporté l’AP.

“Nous serons prêts à partir si et quand les articles de destitution seront envoyés”, a déclaré Gianaris. « Cela pourrait arriver très rapidement.

Le leader républicain de l’Assemblée, Will Barclay, a pressé le président démocrate Carl Heastie de destituer Cuomo lors d’une session extraordinaire d’urgence, selon le service de presse.

Cuomo est en poste depuis 2011 et exécute actuellement son troisième mandat en tant que gouverneur.