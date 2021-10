La majorité de Pelosi s’effondre : le représentant démocrate Brown quitte la maison et lance une offre pour Maryland AG

Publicité

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Un autre haut démocrate démissionne du Congrès.

Le représentant démocrate du Maryland, Anthony Brown, a annoncé qu’il ne se présenterait pas aux élections.

Publicité

Brown quittera son siège à la Chambre et se présentera pour devenir procureur général du Maryland.

« Nous avons fait des progrès au fil des ans, mais trop d’obstacles existent pour trop de Marylanders, des soins de santé et du logement à l’environnement et à l’éducation, aux lieux de travail, à la police et au système de justice pénale », a déclaré Brown, 59 ans, dans sa campagne. vidéo d’annonce. « Je suis candidat au procureur général pour démanteler ces barrières. »

L’actuel procureur général du Maryland, le démocrate Brian Frosh, prendra sa retraite en 2022.

« Brown représente le 4e district du Congrès du Maryland, qui est principalement composé de portions du comté de Prince George. Il représente le district depuis 2017. Il a facilement été réélu en 2020 avec près de 80% des voix », a rapporté Epoch Times.

« Brown a eu une longue carrière en politique. Il a été membre de l’Assemblée générale du Maryland avant de devenir lieutenant-gouverneur du Maryland. Il a lancé une candidature au poste de gouverneur qui a échoué avant de remporter sa première course à la Chambre. Glenn Ivey, un démocrate et ancien procureur du comté de Prince George, envisage de briguer le siège que Brown quitte », a ajouté Epoch Times.

.@RepAnthonyBrown est le 14e démocrate de la Chambre qui ne sera pas candidat à sa réélection après avoir annoncé sa candidature pour succéder au procureur général du #Maryland. Les démocrates détiennent actuellement 220 sièges. Les républicains en ont 212. https://t.co/49lh1jY2r8 – The Epoch Times (@EpochTimes) 25 octobre 2021

La semaine dernière, le représentant démocrate du Kentucky, John Yarmuth, a annoncé mardi soir qu’il prendrait sa retraite à la fin de son mandat en 2023.

Yarmuth, qui siège au Congrès depuis 15 ans, préside le puissant House Budget Committee.

Cela a été un voyage incroyable depuis ma première campagne en 2006 jusqu’à maintenant. Je continuerai à me battre pour Louisville à Washington pendant encore 15 mois, puis je me retirerai du Congrès. J’aurai beaucoup plus à dire dans les mois à venir mais voici ce que je veux que vous sachiez : pic.twitter.com/MXFmWrSTYv – Représentant John Yarmuth (@RepJohnYarmuth) 12 octobre 2021

Les républicains sont désormais « les premiers favoris » pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants américaine lors des élections de mi-mandat de 2022.

Le président du Comité national républicain du Congrès, Tom Emmer, est très confiant que les républicains reprendront la Chambre des représentants américaine l’année prochaine.

Emmer a déclaré que les républicains allaient retirer la présidente de la Chambre Nancy Pelosi une fois pour toutes.

Publicité

« Si vous vous asseyez et restez silencieux, vous ne serez pas satisfait de ce que ces démocrates socialistes vont faire à notre pays, car ce n’est plus un choix entre un degré de liberté – le droit de quelqu’un à l’autodétermination contre la taille et la portée du gouvernement — c’est littéralement un choix entre deux points de vue fondamentalement différents des États-Unis d’Amérique. D’un côté, les socialistes, ils veulent prendre toutes les décisions à votre place. D’un autre côté, nous croyons toujours aux marchés libres et au droit des gens de réaliser leur rêve américain sur [sic] en travaillant dur et en respectant les règles », a-t-il déclaré.

Le rédacteur en chef de Cook Political Report, David Wasserman, a déclaré à NBC News que les républicains étaient sur le point de reprendre la chambre basse pour diverses raisons.

« Sur la base de tous les facteurs, vous devriez considérer les républicains comme les premiers favoris de la majorité à la Chambre en 2022 », a déclaré Wasserman.

« Mais comme nous l’avons découvert en 2020, des surprises peuvent arriver, et ce n’est pas une affaire conclue », a-t-il ajouté. « Le meilleur espoir des démocrates est que le taux d’approbation de Biden reste supérieur à 50 % et que les républicains aient plus de mal à faire voter leurs électeurs sans Trump sur le bulletin de vote. »

Le mois dernier, un haut démocrate de la Chambre a averti que le Parti républicain était dans une position privilégiée pour reprendre la Chambre lors des élections de mi-mandat de l’année prochaine.

Le président du comité de campagne du Congrès démocrate, Sean Patrick, qui est membre du Congrès de New York, a déclaré que les démocrates perdraient leur majorité à la Chambre si les mi-mandats avaient lieu aujourd’hui.

S’adressant à Politico, Tim Persico, directeur exécutif du DCCC dirigé par Maloney, a partagé des données avec les titulaires montrant que plusieurs démocrates de la Chambre risquent de perdre leur siège au profit de challengers républicains.

Les républicains ont besoin d’un gain net de 5 sièges pour regagner la majorité à la Chambre à mi-parcours en novembre prochain.

Et le processus de redécoupage décennal – lié au recensement de 2020 – devrait généralement favoriser les républicains par rapport aux démocrates.