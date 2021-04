La majorité des Américains ne prendront pas le vaccin J&J, sondage ⋆ .

Près de 75% des personnes interrogées dans un récent sondage Washington Post-ABC News ont déclaré qu’elles n’étaient pas disposées à se faire vacciner contre le COVID-19 de Johnson & Johnson.

Les répondants ont été interrogés après que le gouvernement fédéral a suspendu l’utilisation des vaccins à injection unique après avoir découvert des cas de certains receveurs ayant développé des caillots sanguins.

Cependant, le sondage a été mené après que les Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration, vendredi soir, aient levé la pause et permis aux tirs de reprendre, mais avec une étiquette d’avertissement.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils seraient prêts à se faire vacciner lors de sa remise en service, 73% des personnes interrogées ont répondu non, tandis que 22% ont répondu oui.

De nombreux répondants au sondage ont également déclaré qu’ils pensaient que le vaccin Johnson & Johnson était moins sûr que ceux proposés par Pfizer ou Moderna.

Quinze personnes aux États-Unis ont été diagnostiquées avec des caillots sanguins dans leur cerveau, avec trois morts. Les experts médicaux mettent en garde contre un lien possible entre les vaccins et les caillots sanguins.

Parmi les personnes interrogées, les adultes de tendance républicaine âgés de 18 à 39 ans ont déclaré qu’ils étaient les plus réticents à se faire vacciner, 55% déclarant qu’ils ne se feraient certainement pas ou probablement pas vacciner.

Le sondage a été mené par téléphone, avec la participation de 1 007 adultes.

