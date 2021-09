Juridique & Réglementaire

La majorité des échanges cryptographiques traitant d’une “activité principalement légale”, déclare le secrétaire adjoint au Trésor

AnTy22 septembre 2021

Cette déclaration intervient alors que l’administration Biden a ciblé l’échange de «parasites» et l’a mis sur liste noire pour son rôle dans le traitement des produits des ransomwares.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a mis sur liste noire un échange de crypto-monnaie basé en Russie appelé SUEX pour avoir prétendument aidé à blanchir des paiements de ransomware.

C’est la première fois que le département du Trésor sanctionne une plate-forme d’actifs cryptographiques. Dans le même temps, le ministère a lancé de nouveaux avertissements au secteur privé selon lesquels les entreprises couraient le risque d’amendes et de pénalités pour le paiement de rançons.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré aux journalistes que les sanctions seraient imposées au service de transfert de crypto-monnaie enregistré en République tchèque SUEX, qui, selon lui, “a facilité les transactions impliquant des produits illicites pour au moins huit variantes de ransomware”.

Depuis sa création en 2018, SUEX a déplacé des centaines de millions de dollars en pièces numériques illicites, dont plus de 160 millions de dollars en Bitcoin, selon la société d’analyse de données blockchain Chainalysis.

L’avis mis à jour a également noté que 40% de l’historique des transactions connues de SUEX était associé à des acteurs illicites.

Les cyberattaques ont augmenté de 311% par rapport à 2019 pour devenir une industrie criminelle de 350 millions de dollars en 2020, selon un groupe de travail créé par l’Institute for Security and Technology.

Adeyemo a en outre déclaré que leurs nouvelles directives “découragent fortement le paiement de cyber-rançons ou les demandes d’extorsion”.

« Les sanctions de Biden menacent la bourse tchèque pour son rôle dans le traitement des produits des ransomwares. Cibler les échanges non conformes est le bon moyen de lutter contre l’utilisation illicite de la crypto-monnaie », a déclaré Neeraj Agrawal de CoinCenter.

La société de renseignement Blockchain TRM Labs a noté que SUEX fonctionnait comme un échange «parasite», ce qui signifie qu’elle ne détenait pas directement les actifs cryptographiques de ses clients.

Le Trésor américain sait également que la majorité des échanges sont conformes, comme l’a déclaré Todd Cooklin, conseiller du secrétaire adjoint au Trésor, à TRM Labs,

« Nous ne pouvons tout simplement pas permettre aux plus petits échanges imbriqués de servir de portes dérobées pour des activités illicites. Il obscurcit l’ensemble de l’écosystème, qui mène principalement des activités licites. »

Adeyemo a également parlé de la même chose au Wall Street Journal lorsqu’il a déclaré à la publication: “La majorité des échanges de devises virtuelles traitent principalement d’activités légales et ont amélioré leurs régimes de conformité au cours des dernières années”.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.