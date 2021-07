la majorité des locataires sont satisfaits du logement

Les normes s’étant améliorées dans le secteur locatif privé, 83 % des locataires sont satisfaits de leur bien locatif.

En Angleterre, près d’un ménage sur cinq vit dans le secteur locatif privé. Cela équivaut à un peu plus de 4,4 millions de ménages, selon le MHCLG. Avec ce nombre élevé de ménages louant en privé, il est important de regarder ce que les locataires pensent de leur logement.

L’enquête anglaise sur le logement pour 2019/2020 a demandé aux locataires privés à quel point ils étaient satisfaits de leur logement en location. Plus de 80 % des locataires particuliers sont satisfaits de leur logement locatif. De plus, 75 % des locataires sont satisfaits de la façon dont leurs propriétaires effectuent l’entretien et les réparations. C’est le chiffre le plus élevé depuis une décennie.

Les résultats du sondage ont également montré que les locataires ont généralement une expérience plus positive lorsqu’ils traitent directement avec leur propriétaire. Parmi les personnes interrogées, 85 % des locataires étaient satisfaits lorsque les services étaient fournis par leur propriétaire. Et 79% ont déclaré avoir eu une bonne expérience lorsque les services étaient fournis par un agent de location.

Ben Beadle, directeur général de la National Residential Landlords Association (NRLA), commente : « La NRLA est consciente des défis auxquels le secteur locatif privé est confronté et reste fermement engagée à les relever dans un esprit de coopération entre locataires, propriétaires et le gouvernement.

« Cependant, les chiffres d’aujourd’hui montrent que la grande majorité des locataires privés sont satisfaits de leur logement et du service rendu par leur propriétaire. Ce retour positif est représentatif des expériences des locataires dans le secteur locatif privé, et c’est à travers cette lentille que les changements futurs doivent être vus.

Des normes en hausse

Au cours des dernières années, le gouvernement a présenté de nouvelles réglementations dans le secteur. Il s’agit d’un effort pour imposer des normes dans le secteur locatif privé. Parmi les améliorations, mentionnons l’amélioration des réglementations en matière de sécurité électrique et des normes d’efficacité énergétique. D’autres règles entreront probablement en jeu dans les années à venir.

Au cours des 10 dernières années, la qualité des propriétés louées par des particuliers a considérablement augmenté. Cela a apporté des avantages directs aux locataires. Une étude récente a même révélé que la majorité des propriétaires modernisent leurs propriétés avant que le premier locataire n’emménage. Cela renforce encore les normes.

Les propriétaires ont également ajouté des propriétés plus modernes à leurs portefeuilles. Cela s’accompagne de nombreux avantages pour les locataires et les investisseurs. Dans l’ensemble, l’efficacité énergétique du secteur locatif privé a augmenté au cours des 10 dernières années. Les références vertes en particulier sont devenues une priorité absolue pour de nombreux propriétaires.

Un secteur professionnalisant

Le secteur locatif privé continue de se professionnaliser. Une réglementation accrue n’a pas toujours été populaire. Cependant, cela signifie qu’il y a plus de responsabilité. Et les récents changements ont amené de plus en plus de propriétaires à traiter l’achat-location comme une entreprise à temps plein. Cela apporte de nombreux avantages au secteur.

Ces améliorations ont également fait de la location une option plus attrayante. Et cela a amélioré l’expérience de location des locataires. Ceci est particulièrement important car de plus en plus de personnes dépendent du secteur locatif privé pour leur logement.

Ces dernières années, la demande de logements locatifs a augmenté. Dans le même temps, il y a eu une baisse de l’accession à la propriété. Cette tendance pourrait se poursuivre dans les années à venir. Et cela montre encore l’importance du marché locatif.