La majorité des MPME, d’autres à Pune voient une reprise pré-Covid en six mois ou moins

L’Inde a une base d’environ 6,33 crores de MPME, dont 6,30 crore (plus de 99%) sont des micro-entreprises, selon le rapport annuel 2020-21 du ministère des MPME. (Image représentative)

Une majorité d’entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et d’autres basées à Pune, cherchent à retrouver leur niveau de production d’avant Covid dans moins de six mois. Selon le 14e cycle d’une enquête post-Covid en mai auprès de plus de 150 entreprises, dont 72% de MPME par la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mahratta, basée à Pune, 28% des personnes interrogées devraient atteindre leur niveau d’avant Covid. rétablissement des niveaux de produits en plus de six mois. 29% pensaient se rétablir en moins de trois mois tandis que pour 24% supplémentaires, la récupération pré-Covid était dans trois à six mois. Les 19% restants étaient déjà au niveau d’avant Covid.

En moyenne, les entreprises interrogées ont déclaré que leur niveau de production actuel est resté presque le même, car les résultats de l’enquête ont montré une augmentation marginale de 69 pour cent en avril à 70 pour cent en mai. Le niveau de production avait augmenté de 26% en mai de l’année dernière et a culminé à 85% en février avant que la deuxième vague de Covid ne frappe. De même, le nombre d’employés de ces organisations est passé de 21 % en mai 2020 à 86 % en février et mars 2021 avant de chuter à 70 % en avril et d’y rester également en mai. 69 pour cent des organisations interrogées appartenaient au secteur manufacturier, 13 pour cent au secteur des services, et les 18 pour cent restants étaient impliqués à la fois dans la fabrication et les services.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter de Financial Express PME : Votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Pendant ce temps, une grande partie des MPME et des startups à travers l’Inde sont confrontées à l’incertitude à venir au milieu des blocages dans la plupart des régions du pays. Selon une récente enquête LocalCircles impliquant plus de 11 000 réponses de plus de 6 000 startups et MPME situées dans 171 districts de l’Inde, 59% des startups et MPME devraient réduire, vendre ou fermer leurs opérations au cours des six prochains mois. 41 pour cent n’ont plus de fonds ou ont moins d’un mois de fonds pour survivre tandis que seulement 22 pour cent ont plus de trois mois de piste. En outre, 49 pour cent prévoient de réduire leurs coûts de rémunération et d’avantages sociaux d’ici juillet pour soutenir les entreprises.

L’Inde a une base d’environ 6,33 crores de MPME, dont 6,30 crore (plus de 99%) sont des micro-entreprises, selon le rapport annuel 2020-21 du ministère des MPME. Les petites entreprises représentent 3,31 lakh et 0,05 lakh sont des moyennes entreprises représentant respectivement 0,52 pour cent et 0,01 pour cent du total estimé des MPME.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.