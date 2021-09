La majorité des nouvelles commandes d’iPhone 13 Pro, Pro Max seront livrées le mois prochain

in

Maintenant que toute la gamme d’iPhone 13 est prête à être pré-commandée, ceux qui n’ont pas pu commander tout de suite sont confrontés à une attente prolongée pour l’arrivée de leur nouvel iPhone 13 ou iPhone 13 Pro. Si vous commandez dès maintenant, la plupart des configurations de couleurs et d’options de stockage n’arriveront qu’au début du mois d’octobre.

Alors que la plupart des combinaisons de couleurs et de stockage pour iPhone 13 mini et iPhone 13 sont toujours bonnes pour la livraison le 24 septembre, il semble que quiconque souhaite l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max haut de gamme devra s’accrocher, avec certaines commandes qui n’arriveront probablement pas avant 11 octobre.

Les iPhones d’Apple se vendent souvent rapidement et le fait d’être le meilleur iPhone de tous les temps n’allait jamais empêcher que cela se produise. Quiconque souhaite vraiment obtenir un nouvel iPhone le plus tôt possible pourrait encore avoir de la chance s’il essaie de commander une collection en magasin. Les détaillants tiers, y compris les transporteurs, pourraient également être une bonne option.

Cependant, certains modèles sont toujours prêts à être livrés le 24 septembre. Un iPhone 13 Pro Graphite 128 Go arrivera toujours le jour du lancement, par exemple. En fait, cette capacité de stockage semble également être le point idéal pour toutes les couleurs de l’iPhone 13 Pro.