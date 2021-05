La majorité des républicains croient que Trump est le “ vrai président ” ⋆ .

L’ancien président Trump s’exprime au CPAC à Orlando, en Floride, le 28 février 2021 (Octavio Jones / .)

Une légère majorité de républicains pense que Donald Trump est le président légitime et que l’élection de 2020 a été truquée, selon un récent sondage .-Ipsos.

Les résultats de l’enquête montrent que 53% des républicains pensent que Trump est le «vrai président», bien que le président Biden ait été inauguré en janvier après avoir remporté le vote populaire par environ 7 millions de voix. De plus, 61% des répondants républicains croyaient fermement ou plutôt que l’élection de 2020 avait été «volée» au 45e président.

Alors qu’une majorité de 55% des répondants de toutes les affiliations politiques ont déclaré que l’élection était «légitime et exacte», un quart ont déclaré qu’ils pensaient que la victoire de Biden était le résultat d’un dépouillement illégal ou d’un trucage électoral.

Cinquante-six pour cent des républicains ont déclaré que l’élection présidentielle avait été entachée de votes illégaux ou de «truquage électoral» après que Trump ait passé des mois à colporter de fausses déclarations selon lesquelles l’élection avait été en proie à une fraude électorale généralisée. Bien qu’il y ait eu des incidents isolés de fraude, comme à chaque élection, les responsables électoraux des États à travers le pays ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les résultats des élections dans leurs États étaient frauduleux.

Cependant, seuls 30% des républicains ont déclaré qu’ils étaient convaincus que les bulletins de vote par correspondance ou par correspondance avaient été comptés avec précision lors de l’élection présidentielle. Pendant ce temps, 86% des démocrates ont déclaré qu’ils pensaient que ces votes avaient été comptés avec précision.

Alors qu’une lutte post-électorale sur les lois électorales s’ensuit entre les législateurs républicains et démocrates, 87% des répondants républicains ont déclaré qu’il était important que le gouvernement impose de nouvelles limites au vote pour protéger les futures élections contre la fraude.

Lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole, au cours de laquelle une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole américain, 54% des républicains interrogés ont convenu que le siège était dirigé par «de violents manifestants de gauche essayant de donner une mauvaise image de Trump». Seuls 12% des républicains ont déclaré qu’ils étaient tout à fait d’accord pour dire que Trump avait joué un rôle dans l’émeute du Capitole.

Alors que Trump a à plusieurs reprises taquiné une éventuelle candidature présidentielle 2024 ces dernières semaines, près des deux tiers des électeurs de tendance républicaine ont déclaré qu’ils pensaient qu’il devrait se présenter à nouveau.

Trump a souligné les résultats du sondage comme une preuve qu’il était le président légitime dans une déclaration mardi.

“Un nouveau sondage Ipsos / .” Les croyances parmi les républicains “montre que 53% pensent que Donald Trump est le vrai président (j’ai toujours su que l’Amérique était intelligente!)”, A déclaré Trump dans un communiqué par l’intermédiaire de son comité d’action politique. «L’élection de 2020 a été entachée de 56%. L’élection a été volée (et truquée!) 61%. »

Le sondage .-Ipsos a été mené du 17 au 19 mai et est basé sur les réponses de 2 007 adultes américains, dont 754 républicains, 909 démocrates et 196 indépendants. Il a un intervalle de crédibilité de 3,7 points de pourcentage pour les démocrates, 4,1 points de pourcentage pour les républicains et 8 points de pourcentage pour les indépendants.

