La majorité des utilisateurs de CTV sont de jeunes adultes urbains qui s’engagent à travers diverses applications : Affle Report

Plus de 65% des personnes interrogées s’abonnent à plus d’une application OTT

La croissance de la télévision connectée (CTV) en Inde a apporté un changement majeur dans la consommation des médias, ainsi que de nouvelles opportunités pour les marques et les annonceurs. Pour examiner l’évolution des modèles d’audience des consommateurs indiens, mediasmart, une société Affle, a publié un nouveau rapport. Le rapport intitulé « India CTV Report 2021 – Mapping Connected TV (CTV) Viewership in India and the Opportunities for Brands » a révélé que la majorité des utilisateurs de CTV sont de jeunes adultes urbains qui privilégient déjà le mobile et s’engagent activement avec diverses applications. Parmi les répondants à l’enquête mentionnés dans le rapport, 89 % des répondants sont des utilisateurs de médias sociaux, 82 % sont des e-commerçants et 44 % sont des joueurs.

Affle mediasmart s’est associé à Vtion pour mener une enquête de première partie sur les données des adultes dans les métros et les villes de niveau 1, auprès d’un groupe démographique de répondants masculins et féminins. Selon le rapport, 78% des personnes interrogées possèdent une smart TV. Parmi ces utilisateurs de téléviseurs intelligents, 93% accèdent à du contenu basé sur Internet. En outre, plus de 59 % des personnes interrogées préfèrent télécharger des applications via la boutique d’applications Smart TV. D’autre part, 26% des personnes interrogées consomment principalement du contenu via des applications préinstallées, et 15% utilisent un dongle pour diffuser du contenu à la télévision.

Fait intéressant, près de 70 % des répondants passent entre une et quatre heures sur CTV. Les films sont devenus le choix de divertissement préféré de ces utilisateurs, car 91 % d’entre eux regardent des films. Ils diffusent également de la musique (64 %), jouent à des jeux (47 %) ou regardent les actualités (64 %) sur les CTV.

Plus de 65% des personnes interrogées s’abonnent à plus d’une application OTT. Les huit principales plates-formes OTT, dont Disney+Hotstar, Prime Video d’Amazon, Netflix, Zee5, MXPlayer, Sony LIV, VOOT et Alt Balaji, dominent le taux d’adoption avec plus de 40 % de part. Alors que la consommation de CTV transcende les barrières d’âge, de langue et de ville, les annonceurs peuvent interagir avec les utilisateurs dans des publicités de leur langue en devenant vernaculaires, ajoute le rapport.

« Le monde évolue vers des expériences de visionnage immersives et CTV est un espace passionnant. Il est intéressant de voir les principaux annonceurs du pays adopter la publicité CTV comme nouvel ajout essentiel à leur mix média. La publicité CTV est là pour rester et avec les solutions évolutives fournies par mediasmart sur la technologie de synchronisation domestique, nous aidons les marques à interagir avec les consommateurs pertinents sur les appareils connectés », a déclaré Nikhil Kumar, directeur principal de mediasmart. La technologie Household Sync de mediasmart permet de synchroniser les campagnes publicitaires CTV avec les publicités sur d’autres appareils connectés dans le même foyer.

Selon Amardeep Singh, PDG d’Interactive Avenues, les annonceurs du monde entier et en Inde profitent de l’opportunité CTV alors qu’elle continue de se développer en tant que média passionnant pour la publicité numérique. L’agence a constaté d’excellents résultats et un retour sur investissement pour certains de ses principaux clients qui utilisent déjà la technologie publicitaire CTV de mediasmart, a noté Singh.

Lire aussi : Newgen Software élève Virender Jeet au poste de PDG

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.