La Mala Rodríguez – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

La Mala Rodríguez publie ses mémoires How to be Bad (Today’s Topics), une revue de sa carrière de plus de 20 ans dans laquelle la créatrice de “Iberian Luxury” aborde également plusieurs problèmes très personnels – la musique, la drogue ou le sexe et révèle même qu’elle a subi un avortement.

« Je suis une personne qui vit avec ses contradictions. Je suis contre l’avortement, mais j’ai avorté. Par conséquent, je ne vous forcerais jamais à faire ce que je dis », relate-t-il dans l’un des passages recueillis par Europa Press, dans une déclaration qui s’accompagne d’une conviction. “Les voyants que je connais à Séville me disent qu’ils ont vu l’esprit de nombreux fœtus errer dans les hôpitaux”, explique-t-il dans le livre.

Et à cela il ajoute un malaise d’avoir avorté. « L’image de ces petits bouts de gens errant dans des couloirs vides me terrifie, fantômes d’avenirs attendant de se rencontrer. En plus, je mentirais si je disais que je me suis senti bien quand j’ai subi un avortement et je connais peu de femmes qui l’ont bien géré”, a-t-il souligné dans l’un des moments les plus intimes de ces souvenirs.

Dans Comment être mauvais, il y a de la place pour toute la vie de La Mala, de l’enfance de María Rodríguez Garrido –son prénom– à ses tubes récents. Entre les deux, il parle ouvertement de son implication dans la drogue ou de certaines rencontres sexuelles temporaires. Aussi de sa relation avec l’industrie de la musique.

Par exemple, il y a une lacune pour le « chiffonnier » Cecilio G, qu’il a invité fin 2013 en première partie d’un de ses concerts, après l’avoir vu se produire en sous-vêtements à la salle Razzmatazz de Barcelone. “J’ai adoré son ambiance, j’ai été époustouflé par lui. C’est pour moi que j’ai toujours aimé les gens authentiques, ceux qui sont fidèles à eux-mêmes jusqu’aux dernières conséquences », souligne-t-il.

Lors de ce concert où ils se sont rencontrés, les amis d’alors de Cecilio G, qui a formé plus tard le groupe Pxxr Gvng, ont également assisté. « J’ai connu tous ces gens avant d’être Pxxr Gvng », précise-t-il dans le livre La Mala, qui enregistrera plus tard quelques chansons avec des membres de ce groupe comme « Egoísta » ou « Mátale ».

UN KILO DE COCANE

Il y a un passage dans ces mémoires où La Mala raconte comment arrive sa « libération sexuelle ». “Hasta ahora tenía una lista ridícula de tíos con los que había estado y no iba a llegar a los cuarenta años con esa lista, sobre todo si en cada país al que voy me encuentro putos dioses”, comenta, antes de relatar su primera orgía avec une amie.

Il se souvient également de certaines de ses soirées, comme la tournée « Bruja », dans laquelle il termine avec un cadeau particulier au Mexique : un kilo de cocaïne. “Les gens sont divisés : les consommateurs de marijuana à un endroit, les toxicomanes à la cocaïne à un autre… Je parle avec quelqu’un qui me propose d’essayer le peyotl, je réponds que je ne suis pas préparée”, dit-elle.

« Ces conversations que vous avez lors d’une fête. Dans l’une d’elles, je rencontre un haut fonctionnaire de je ne sais quoi, qui me dit qu’il peut m’envoyer ce que je lui dis chez lui. Et pour plaisanter, je lui demande un kilo de cocaïne que l’oncle m’envoie et il arrive quelques jours plus tard. Nous nous sommes bien amusés », dit le chanteur de Cadix.

La Mala fait également des affirmations sur sa personnalité. « Nous sommes en 2021 et ce que nous ne pouvons pas faire, c’est reculer. Mieux vaut se déshabiller et assimiler que nous avons tous un corps et un visage. Il est difficile de comprendre que je veux être celui qui exploite mon propre corps. Jennifer López nous a beaucoup appris dans cette vie, je n’ai pas vu de tante plus calculatrice : elle ne fait que des choses qui lui rapportent de l’argent », souligne-t-elle.

Le Prix National de Musique se termine par une réflexion sur le fait d’être une femme et les exigences. “Cada vez más tías te dicen que tienes que ser una guerrera, una tía fuerte, dueña de tu destino, pero la verdad es que estoy hasta los ovarios de que otras piensen por mí y me digan que tengo que luchar un día sí, otro aussi. Je veux qu’on défende le reste du guerrier une bonne fois pour toutes », conclut-il.

Source : Cependant