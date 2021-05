La maladie cœliaque, ce n’est pas une allergie, c’est une maladie

27/05/2021 à 09:00 CEST

Le gluten est une protéine présente dans la graine de nombreuses céréales. C’est dans blé, orge, seigle, triticale, épeautre, dans certaines variétés d’avoine, ainsi que dans tout hybride de ces céréales ou de leurs dérivés.

Mais pas seulement des céréales. le gluten Extrait d’eux par un procédé industriel, il est généralement utilisé comme ingrédient pour fabriquer certains produits alimentaires en raison de sa capacité d’épaississement.

En d’autres termes, le pain, les biscuits, les macaronis, la bière, une tranche de chorizo, des bonbons, des glaces ou même du whisky, ont cette protéine dans leur composition.

Mais le gluten peut être un réel problème de santé pour de nombreuses personnes si elles en mangent. Parce que, loin de la croyance répandue que la maladie cœliaque est une allergie comme les œufs ou le lait, ce n’est pas le cas.

Comme l’explique le médecin Frances Casellas Jordá, chef du comité nutrition de la Fondation espagnole du système digestif (FEAD), «La maladie cœliaque est autre chose, c’est une auto-immunité. C’est-à-dire que les défenses au lieu d’être dirigées contre une forme dangereuse qui attaque notre corps sont dirigées contre l’organisme lui-même. Donc, ce qui cause le gluten dans la maladie cœliaque est une réaction d’auto-immunité dans laquelle il attaque, dans ce cas, l’intestin en particulier, mais pas seulement cet organe.

Symptômes cœliaques

Les manifestations les plus courantes de la maladie cœliaque sont celles liées au système digestif:

Diarrhée chronique Excès de gaz Perte de poids Malnutrition.

Mais comme l’explique le Dr Casellas, la maladie cœliaque est considérée comme une maladie systémique, car elle peut toucher n’importe quelle partie de notre corps. Cela signifie qu’il peut provoquer des symptômes de toutes sortes: endocrinologiques, cutanés, ostéoarticulaires ou gynécologiques.

«Nous venons à la clinique coeliaque avec une hématologie due à une anémie, une gynécologie due à des problèmes de fertilité, un traumatisme dû à l’ostéoporose & mldr;. Il a de multiples manifestations.

Mais il y a plus. La maladie cœliaque peut ne jamais donner de symptômes. “La maladie est là des larves et peut passer sans donner de symptômes et c’est l’une des choses que les spécialistes veulent éviter car faire un diagnostic le plus tôt possible est une question vitale.”

Pour cela, il existe des stratégies, notamment la reconnaissance des situations à risques, qui sont fondamentalement génétiques. Comme l’explique l’expert, «un parent au premier degré d’une personne atteinte de la maladie cœliaque (parents, frères et sœurs ou enfants) a un plus grand risque de souffrir de la maladie cœliaque.

De plus, il existe une série de maladies associées à l’apparition de la maladie cœliaque comme la dermatite herpétiforme, la colite microscopique ou la maladie thyroïdienne auto-immune.

Un autre problème sur lequel insiste l’expert du système digestif est que «la maladie cœliaque peut apparaître à tout âge». Et c’est qu’à ce stade, il existe également une croyance généralisée selon laquelle il est détecté dans l’enfance et «bien qu’il soit plus fréquent chez les enfants, plus sensible et réagisse plus tôt au gluten, il peut apparaître à tout âge».

«La question clé est de savoir pourquoi est-ce une maladie génétique que nous avons à la naissance, car elle ne se manifeste pas à la naissance, mais plus tard. On ne sait pas si cela a à voir avec des modifications du microbiote intestinal, si, dans le cas des enfants, cela pourrait être déclenché par une infection, on ne le sait pas », explique-t-il. Frances Casellas.

Répondre à cette question serait la clé de la résolution et du traitement définitif contre la maladie cœliaque, qui n’est rien de plus que de ne pas être sensibilisé au gluten.

Adieu le gluten

Lorsque le médecin a les premières indications que le patient pourrait être coeliaque, le moyen définitif de diagnostiquer est d’effectuer une prise de sang, qui est complétée par une biopsie endoscopique de l’intestin.

Maintenant, avec la confirmation de la maladie, il est temps de commencer le traitement qui n’est autre que éliminer complètement et définitivement le gluten de l’alimentation. «Mais toujours avec le diagnostic définitif, jamais auparavant», souligne le Dr Casellas.

Un point important est que pour bien faire une exclusion complète du gluten, il faut consulter un professionnel de la santé (stomatologue, nutritionniste & mldr;), car une alimentation mal faite ne contrôle pas la maladie et l’exclusion incontrôlable de cette protéine peut déséquilibrer l’alimentation.

«C’est essentiel car, en ce moment, le seul traitement de la maladie cœliaque est l’exclusion du gluten et, par conséquent, il faut bien le faire “pour éviter d’autres problèmes de santé, explique le médecin.

«Il faut recommander aux patients coeliaques de suivre le régime alimentaire et de rompre définitivement avec le gluten car sinon cette maladie va se perpétuer et elle peut se compliquer», insiste Casellas.

Et c’est que le contact avec le gluten dans la maladie cœliaque au fil du temps provoque lésions dans l’intestin, “Et des complications de ces lésions peuvent apparaître, voire des risques de tumeurs dans cette partie de notre système digestif.”

“Toutes les personnes qui viennent à l’hôpital avec des complications de la maladie cœliaque sont celles qui n’ont pas interrompu leur contact avec le gluten, soit parce qu’elles n’ont pas été diagnostiquées, soit parce qu’elles n’ont pas suivi correctement le traitement.”

Enquête

À l’heure actuelle, la recherche sur la maladie cœliaque se déroule de deux manières: d’une part, pour parvenir à la croissance des céréales sans la capacité de produire une sensibilisation au gluten et, d’autre part, la développement de médicaments pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque.

Mais tout est très naissant. «Trouver une compétition pour quelque chose comme suivre un régime est très difficile. Suivre un régime coeliaque coûte cher, mais c’est très sûr et cette sécurité n’aura pas de médicament. Tout médicament peut avoir des effets indésirables. Évitez le gluten, ils n’en ont pas. Et aller à contre-courant est très difficile », déclare l’expert.

Selon le Dr Frances Casellas, «plutôt que de traiter les patients cœliaques sans discernement avec des pilules, la meilleure idée est d’identifier un cœliaque qui, pour diverses raisons, ne répondra pas à l’exclusion du gluten ou qui ne pourra pas suivre un régime de exclusion de cette protéine. Ces types de patients seraient des candidats pour recevoir un médicament.

Conséquences de l’exclusion du gluten de l’alimentation sans être coeliaque

Il y a des gens qui commencent un régime sans gluten pour d’autres raisons de goût, pour la mode, pour la conviction qu’il est plus sain & mldr; Mais c’est le patient coeliaque qui doit suivre un régime sans gluten, ce n’est pas le cas des personnes non coeliaques.

Pour une personne qui n’a pas de maladie liée au gluten (maladie cœliaque, allergie au gluten et intolérance non cœliaque) “il n’est pas conseillé d’exclure le gluten” insiste le médecin.

«Le problème que je vois chez les personnes qui ne sont pas coeliaques et qui consomment des produits sans gluten, c’est qu’ils enlèvent l’importance du patient coeliaque. Ces patients suivent un régime sans gluten parce que leur santé en fait partie. “

De plus, souligne Frances Casellas, «manger sans gluten n’est pas plus sain, sauf dans le cas de la maladie cœliaque. Parce qu’une alimentation sans gluten incontrôlée est une alimentation déséquilibrée et ce n’est pas bon. “