La maladie dont souffre Luis Miguel est-elle un remède? Voici les détails – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

le acouphènes ou acouphènes c’est une maladie qui souffre entre 10 et 17 pour cent de la population mondiale, parmi eux, le chanteur Luis Miguel, qui a été victime d’un accident il y a quelques années lors d’un concert.

Quels symptômes avez vous?

À cet égard, José Antonio Talayero Petra, professeur de oto-rhino-laryngologie de la Faculté de médecine de l’UNAM, a expliqué que cette maladie consiste en la perception d’un son sans qu’il y ait une source sonore qui en est à l’origine. Les personnes atteintes le décrivent souvent comme un bourdonnement ou un sifflement qui peut affecter une ou les deux oreilles.

le 85 pour cent des maladies de l’oreille sont accompagnés de bourdonnements ou d’acouphènes et de ceux qui en souffrent, la moitié en souffrent en permanence. Seuls deux pour cent d’entre eux la perçoivent comme grave.

En espagnol, cette maladie est connue sous le nom de acouphènes et en anglais C’est ce qu’on appelle l’acouphène, qui vient d’un latinisme signifiant tintement.

D’où vient

Son origine ça peut venir de plusieurs endroits du système auditif, qu’il soit interne, moyen ou externe et donc son étude est très complexe. Il doit être identifié de quelle structure spécifique il provient.

Dans le cas de Luis Miguel, elle était probablement due à un traumatisme acoustique, c’est-à-dire une lésion locale au niveau de l’oreille interne, qui a provoqué des lésions cellulaires et que le cerveau interprète comme s’il y avait un bourdonnement permanent ».

Dans certains cas, nous ne pouvons pas avoir de traumatisme ou d’association avec un certain type de stress mécanique ou de dépression et dans tous les cas le bourdonnement est déclenché ».

Les acouphènes peuvent causer de graves incapacités, car ils interfèrent avec le mode de vie d’une personne. Par exemple, dans votre rêve ou vous accordez plus d’attention aux acouphènes qu’à votre environnement et, par conséquent, vous avez un dysfonctionnement chronique.

Si Luis Miguel a une plus grande perception du son que sa voix, cela interfère avec ses activités quotidiennes et cela lui cause un dysfonctionnement chronique.

Il est très courant de détecter des acouphènes chez les personnes qui ne parviennent pas à entendre, car elles ont des pertes dans certaines fréquences que le cerveau interprète comme ce son.

Il peut être guéri?

L’acouphène est une maladie qui peut être traitée, mais il est important de préciser que le traitement ne contrôle, empêche que son apparition ou sa progression.

La première chose à faire est de déterminer quelle est la raison de la sonnerie, ainsi que quand elle apparaît et combien de temps elle dure, car il ne s’agit pas toujours d’une perte auditive. Il existe des causes aiguës et des causes chroniques.

Par exemple, il peut être causé par des infections du conduit auditif externe qui le bloque, ainsi que par des bouchons de cire ou du cérumen. D’autres causes sont lorsque l’oreille moyenne a accumulé du liquide et qu’elle ne se vidange pas correctement.

D’autres raisons sont la diminution de l’audition héréditaire, sa perte soudaine qui se manifeste par ce son ou d’autres types de blessures internes qui pressent le nerf auditif.

Plusieurs fois, malgré une évaluation exhaustive ou approfondie pour identifier l’acouphène, la raison est inconnue, il est donc important d’essayer d’éduquer le patient, car malheureusement l’acouphène persiste ».

Parfois, ce bourdonnement s’intensifie lorsque certaines émotions surviennent telles que la colère, la tristesse, les pleurs et c’est parce que la voie bourdonnante passe par le système limbique, qui gère les émotions.

Par conséquent, traiter les problèmes d’anxiété ou de dépression sous-jacents est important pour nous pour améliorer la qualité de vie ».

Cette maladie peut être guérie en cas d’affections aiguës ou de problèmes infectieux. Malheureusement, lorsqu’il s’agit d’autres types de problèmes tels que la perte auditive, il est difficile de les guérir, mais parfois leur intensité peut être réduite grâce à des médicaments.

Dans le cas de Luis Miguel, une guérison est difficile car si le degré du son est dysfonctionnel avec ses activités quotidiennes, cela crée un problème plus grave. «Là, la rééducation est importante», a-t-il conclu.

Source: Excelsior