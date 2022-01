La maladie dont souffre Yuri du virus actuel

Yuri révèle la maladie dont il souffre après avoir été infecté par le virus

Comme vous vous en souvenez peut-être, le célèbre chanteuse Yuri a été infectée il y a quelque temps et malheureusement en subit maintenant les conséquences, puisqu’elle souffre maintenant de dysautonomie, une maladie qui est la conséquence du virus.

C’est vrai, la chanteuse Yuri a été infectée il y a quelque temps et bien qu’elle ait réussi à faire face à la maladie, on lui a diagnostiqué plus tard une autre maladie, c’est dysautonomie, une maladie qui est une séquelle de virus.

La chanteuse a annoncé que bien que cette dernière condition ne soit pas une maladie mortelle, elle l’a laissée terrible conséquences, car à cause de cela sa pression augmente et il n’avait pas une qualité de vie adéquate.

Ce n’est pas une maladie mortelle, Dieu merci, mais il faut la traiter (…) Je la soigne, ma tension artérielle monte beaucoup, j’ai eu beaucoup de vertiges, je n’avais aucune qualité de vie, j’avais une mauvais moment », a révélé le célèbre.

Bien qu’au début la chanteuse ait menti en disant qu’elle n’avait pas été infectée, plus tard elle a fait savoir qu’elle avait contracté la maladie et qu’elle en subit maintenant les conséquences, puisqu’elle a révélé qu’elle souffrait de terribles évanouissements, de maux de tête et d’un déséquilibre de ses niveaux de pression, pour laquelle il a même dû se rendre chez deux neurologues pour la soigner.

La dysautonomie est une affection du système nerveux central autonome, qui contrôle de nombreux processus automatiques vitaux pour le corps, tels que la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la respiration, la température corporelle, la digestion, la transpiration, la miction et la réponse sexuelle.

On sait que cette maladie peut affecter soit l’ensemble du système nerveux autonome, soit seulement une partie de celui-ci, provoquant ainsi des problèmes cardiaques ou des difficultés à respirer ou à avaler.

Il convient de noter que cette condition peut être héréditaire, cependant, elle peut également être causée par une blessure, par des conditions telles que le diabète ou la maladie de Parkinson, ou par toute maladie auto-immune.

Dans le cas de la chanteuse, il s’est développé après avoir souffert du virus, qui a affaibli son système immunitaire.

D’un autre côté, comme vous le savez peut-être maintenant, la chanteuse Yuri est une fervente croyante de la foi chrétienne depuis qu’elle a fait face à des problèmes de santé au milieu des années 90.

La Mexicaine a suivi un chemin constant en raison de sa religiosité, qui inclut d’être pasteur avec son mari, cependant, elle a accepté que cela n’avait pas été facile dans une vie pleine de contradictions et de problèmes en raison du style de vie que mènent normalement les artistes.