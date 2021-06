La maladie frappe l’équipe allemande de l’Euro 2020 avant un énorme match contre l’Angleterre avec l’as de Chelsea Antonio Rudiger, Robin Gosens et la star de Man City Ilkay Gundogan doutes

in

L’Allemagne pourrait se passer de TROIS stars clés pour leur affrontement critique de l’Euro 2020 avec l’Angleterre à Wembley.

La star de Manchester City, Ilkay Gundogan, est incertaine pour le match après avoir eu le vertige lors d’une séance d’entraînement.

.

L’as de la ville Gundogan souffre d’une “ecchymose crânienne”

Pendant ce temps, le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger et l’ailier de l’Atalanta Robin Gosens ont tous deux contracté un rhume avant le match, les laissant “pas puissants”.

Tous les trois ont été de grands joueurs pour l’Allemagne au cours du tournoi jusqu’à présent et même l’absence d’une de ces stars sera un coup dur pour leurs espoirs contre les Three Lions.

On pense que Rudiger ne s’est pas entraîné du tout depuis leur match nul 2-2 contre la Hongrie mercredi dernier, mais Gosen n’a été absent qu’une journée.

Le manager Joachim Low a déclaré lundi: “Ilkay, il a subi cette ecchymose crânienne.

.

Rudiger a bien performé au tournoi jusqu’à présent

« Il se sentait un peu mieux aujourd’hui, la veille il se sentait encore un peu étourdi, surtout à l’entraînement.

«Aujourd’hui, il a fait un bon travail de 30 minutes. Nous devons donc décider. Les deux autres, ils ont attrapé froid, ils ne se sont pas sentis si bien, pas puissants.

« Nous avons prélevé des échantillons de sang et ils ont des infections. Peut-être que ça va mieux en un jour, peut-être qu’ils se lèvent demain et se sentent bien et prêts.

.

Low a trois gros soucis avant de jouer en Angleterre

«Mais peut-être que d’un autre côté, cela peut empirer du jour au lendemain, nous devons donc attendre demain. Je ne sais pas si tous ces trois joueurs seront à notre disposition, je ne peux pas le dire, mais nous aurons d’autres solutions.

Si Gundogan abandonne, ce sera probablement Leon Goretzka qui entrera sur le côté, tandis que Niklas Sule, Emre Can, Marcel Halstenberg et Christian Gunter seront en attente pour remplacer Rudiger et Gosens.