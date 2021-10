La maladie liée à Covid déroute les scientifiques alors que des milliers d’enfants tombent malades | Sciences | Nouvelles

La cause de la maladie, le syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C), n’a actuellement aucune cause connue et a envoyé des vagues d’enfants à l’hôpital après la recrudescence des cas de Covid. Aux États-Unis, 5200 des 6,2 millions d’enfants américains diagnostiqués avec COVID-19 ont développé MIS-C. Environ 80% des patients MIS-C sont traités dans des unités de soins intensifs et 20% ont besoin d’un système de ventilation pour les maintenir en vie. 46 enfants sont morts de la maladie aux États-Unis.

Alors que les scientifiques se bousculent pour trouver des réponses, ce qu’ils savent, c’est qu’il s’agit d’une complication rare mais potentiellement mortelle de COVID-19 où un système immunitaire hyperactif attaque le corps d’un enfant.

Si elle n’est pas traitée rapidement, un enfant atteint de la maladie pourrait entrer en état de choc.

Certains enfants ont développé des anomalies du rythme cardiaque ou des anévrismes, où les parois des artères se gonflent et menacent d’éclater.

Les symptômes comprennent de la fièvre, des douleurs à l’estomac, des vomissements, de la diarrhée, des yeux injectés de sang, des éruptions cutanées et des étourdissements.

Ils apparaissent généralement deux à six semaines après ce qui est généralement une infection bénigne ou même asymptomatique.

Mais les médecins s’améliorent dans le diagnostic et le traitement du MIS-C.

Le taux de mortalité est passé de 2,4% à 0,7% depuis le début de la pandémie.

Et ce genre de maladie n’affecte pas seulement les enfants.

Les adultes peuvent également développer un syndrome inflammatoire post-COVID-19, connu sous le nom de MIS-A.

Mais cela est encore plus rare que MIS-C et a un taux de mortalité sept fois plus élevé que celui observé chez les enfants.

Bien qu’il s’agisse d’une maladie nouvellement découverte, les médecins peuvent traiter le MIS-C avec des thérapies utilisées depuis des décennies pour traiter une maladie appelée maladie de Kawasaki.

La maladie de Kawasaki est similaire à la MIS-C car il s’agit d’un syndrome pédiatrique qui provoque également une inflammation systémique.

Les chercheurs commencent à progresser dans la découverte de l’origine du MIS-C.

Au Boston Children’s Hospital, une étude réalisée en juillet a révélé des variantes génétiques rares chez trois des 18 enfants étudiés.

Le Dr Janet Chou, chef de l’immunologie clinique au Boston Children’s, qui a dirigé l’étude, a déclaré que les gènes sont tous impliqués dans « la suppression des freins » du système immunitaire, ce qui pourrait contribuer à l’hyperinflammation observée dans le MIS-C.

Mais ce n’est pas assez de preuves pour découvrir pourquoi cette maladie ravage les États-Unis et le mystère n’est toujours pas résolu.

DR Chuo a déclaré que plus de travail est nécessaire en plus de son étude, qui a trouvé des variantes génétiques chez seulement 17% des patients.

Certains chercheurs ont fait valoir que l’augmentation des taux de MIS-C parmi les minorités raciales et ethniques du monde entier doit être due à la génétique.

Mais comme pour COVID-19, d’autres ont fait valoir que l’augmentation des cas de MIS-C dans ces communautés est le résultat de facteurs socio-économiques tels que des conditions de travail et de vie à haut risque.

Le Dr Dusan Bogunovic, chercheur à l’école de médecine Icahn du mont Sinaï qui a étudié les réponses des anticorps dans le MIS-C, a déclaré: «Je ne sais pas pourquoi certains enfants obtiennent cela et d’autres non.

«Est-ce dû à la génétique ou à une exposition environnementale? La vérité se situe peut-être quelque part entre les deux.