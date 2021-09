La “malédiction” de Salt Lake City : 13 ans sans triple-double

Cela ne pouvait pas être. Utah Jazz, après avoir été la meilleure équipe de la saison régulière, n’a pas pu étendre sa domination en playoffs. Comme tant d’autres. Cela, cependant, n’efface pas tout ce qui précède. Du moins, de mémoire récente ; le temps, avec de telles histoires, est généralement plus cruel. Main dans la main avec les Soleils, ceux de Salt Lake City ont brisé toutes les hiérarchies établies en Occident. Ils sont venus avertir. Dans son cas, après un knockdown au premier tour ; oui, mais quel premier tour. Celui aux 475 points combinés entre Donovan Mitchell et un Jamal Murray que les blessures, malheureusement protagonistes, se sont séparées de la phase finale actuelle. Dans le cas de l’Arizona, après être resté aux portes d’une éliminatoire que, bien qu’ils aient nié les mathématiques, ils ont mérité : ils étaient la seule équipe qui n’a pas perdu un match à Disneyland.

Avec deux distinctions, les deux franchises sont arrivées cette saison, une qui avait l’intention de faire la différence avec l’histoire la plus récente. Et c’est le cas. Beaucoup plus dans le cas de Monty Williams que dans celui de Quin Snyder, qui, malgré tout, doit retourner dans le coin de la réflexion. Bien sûr, et il faut aussi en tenir compte, il n’y a pas si longtemps, les deux franchises étaient hors des playoffs: au cours de l’année universitaire 2014-15, ils occupaient les dixième et onzième positions. Presque rien. La meilleure ligue du monde dans toute son essence.

Dans le cas du Jazz, les prémisses ont été claires… même trop claires : un jeu choral basé sur le périmètre et avec l’ancre de Rudy Gobert. Encore une fois, meilleur défenseur de l’année, mais, encore une fois, laissant de nombreux doutes au moment de vérité. Un plan unique, sans réponses en phase finale, mais suffisant, néanmoins, pour s’approprier plusieurs fiches d’enregistrement au cours du cours régulier. Ils ont signé le record de tous les temps de triples par match (16,7), détenu jusqu’à présent par Houston (16,1 en 2019), ils ont dépassé le nombre de matchs d’affilée (11 au total) avec plus de 15 triplés, également en possession des mêmes Rockets, etc. Ils ont été les meilleurs de la saison régulière et, à ce titre, ils ont gagné une place dans la mémoire statistique.

Victoires, records, louanges, critiques, euphorie, désespoir… La saison à Salt Lake City a tout eu, mais elle n’a pas réussi quelque chose qui, bien que cela semble impossible, résiste depuis treize ans : un triple-double. En février, contre les Indiana Pacers, Donovan Mitchell était à un rebond de briser la séquence pittoresque : il avait 27 points, 11 passes décisives, 9 rebonds et, après un tir de Malcolm Brogdon, il était bien placé pour décrocher le dixième, dans les dernières secondes du jeu. La balle, comme si elle faisait partie d’une alliance à étudier, a décidé de rebondir sur le dos du fer, avec une trajectoire imprévue. Mitchell pouvait même sentir le ballon dans la paume de sa main, mais il n’a pas réagi assez rapidement. Quand il l’a fait complètement, Goga Bitadze avait déjà envoyé le ballon hors des limites du terrain. Et, avec elle, les aspirations de rompre avec une attente qui, pour le moment, continue d’être reportée.

Une simple anecdote, mais qui surprend encore dans l’ère actuelle de la NBA. Pour la cinquième année consécutive, la compétition a accumulé plus de 100 triples-doubles dans ses records et, depuis la saison 2011-12, la fréquence de sa présence en matchs a augmenté de 700%. Une augmentation brutale, mais dont l’Utah est resté complètement à l’écart. Dans son cas, Carlos Boozer, avec 22 points, 11 rebonds et 10 passes décisives, a été le dernier à signer un triplet statistique à deux chiffres. C’était en 2008 et, pour rendre la longévité de la date encore plus tangible, contre Seattle SuperSonics, aujourd’hui Oklahoma City Thunder ; bien que plus comme une île au milieu de la mer que comme une continuité à quelque chose qui a décliné sa tendance. Tout au long de l’histoire de la franchise, selon les données de StatMuse, 24 triple-doubles ont été enregistrés. Cette saison, Russell Westbrook, seul, en a signé quelques autres. Parmi eux, 54% appartiennent à Pete Maravich (7) et Mark Eaton (6). Derrière, Karl Malone et Andrei Kirilenko, avec trois chacun. Ensuite, une cause de célébration avec style à Salt Lake City. Vous devrez continuer à attendre.