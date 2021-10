La malédiction des Frelons : Jordan se confie à LaMelo

Actuellement, il y a deux équipes qui n’ont jamais participé à une finale de conférence : les Hornets et les Pelicans. Le plus drôle, c’est que l’histoire des deux franchises est si proche qu’on pourrait parler d’un seul être. L’année dernière, les Clippers sont sortis de cette dénomination en entrant dans l’avant-dernier tour des séries éliminatoires, il y a donc deux entités sans être allées jusqu’ici, celles déjà citées. Et s’ils sont si étroitement liés, c’est parce qu’ils ont la même origine ou, du moins de manière apparente : les Hornets originaux ont été fondés en 1988 en tant qu’équipe d’expansion, appartenant à l’homme d’affaires George Shinn. En 2002, Shinn a déplacé l’équipe à la Nouvelle-Orléans, qui est devenue les New Orleans Hornets. Deux ans plus tard, la NBA a créé une nouvelle équipe d’expansion pour Charlotte : les Bobcats. En 2013, la franchise de Louisiane a annoncé qu’elle allait changer son nom en New Orleans Pelicans, et en même temps Charlotte a annoncé qu’elle récupérerait le nom des Hornets, ainsi que l’histoire de la franchise entre 1988 et 2002.

La page Basketball Reference est un classique du monde NBA. Les journalistes et analystes y consultent une énorme quantité de données, historiques ou actuelles, de toutes époques et stars, de joueurs, managers et entraîneurs. Et là on distingue parfaitement ce dont on vient de parler : les Hornets, fondés en 1988, disparaissent en 2002 ; et font leur apparition à nouveau en 2004. Depuis lors, ils ont existé sans interruption dans la ville de Charlotte, d’abord en tant que Bobcats ou Hornets. Sur la page actuelle des Pélicans, l’histoire s’intègre parfaitement d’abord, puis devient contemporaine. Ils sont nés en 2002, juste au moment où leurs compagnons d’histoire ont temporairement disparu. Et ils restent toujours, oui, à la Nouvelle-Orléans, où George Shinn voulait les transférer avant de se retrouver sans rien sur une accusation de viol en 1997 et un déclin progressif d’une réputation qui s’était forgée par la création d’une culture.

De la Nouvelle-Orléans, il est allé en Oklahoma pendant deux ans à cause de Katrina, mais le retour n’a plus eu de mouvements. Aujourd’hui, l’Oklahoma a sa propre équipe, le Thunder, et les Hornets sont devenus les Pelicans à la Nouvelle-Orléans… en même temps que les Bobcats étaient à nouveau les Hornets. C’est-à-dire un gâchis bien gras à expliquerDense à comprendre, mais qui s’est soldé par deux franchises perdantes malgré des équipes cool et, bien sûr, des joueurs historiques : Baron Davis ou Alonzo Mourning sont passés par Charlotte ; Pour la Nouvelle-Orléans, le prix a été encore plus grand, avec Chris Paul et, bien plus récemment, Anthony Davis. Cependant, la gestion est passée de mauvaise à moche, et les occasions où de telles équipes ont eu la chance d’aller loin ont été de courte durée et ils ont été résolus de cette façon, avec peu de gens qui s’en souviennent.

Michael Jordan : de joueur à manager

Il y a des gens touchés par une baguette, qui valent la peine de faire tout ce qui leur est proposé sans aucune sorte de rougissement ou de pudeur ; et d’autres ne sont valables que pour une chose (ou pas du tout, bien sûr). Dans le cas du basket, il est difficile de trouver des personnalités comme celle de Bill Russell, capable de gagner en tant que joueur et entraîneur. Ou Jerry West, qui a pris sa retraite comme l’un des meilleurs de l’histoire, a entraîné les Lakers avec un certain malaise mais assez efficacement, et s’est rendu dans les bureaux, où il est devenu le meilleur manager de tous les temps. Quelque chose de similaire se produit avec Pat Riley, champion en tant que joueur, et élevé à la quintessence de l’homme soigné et propre, intelligent et capable de gagner des anneaux dans les bancs et les bureaux. Et on ne peut rien dire de nouveau sur Larry Bird : l’attaquant mythique des Celtics n’a touché la gloire que sous forme de championnats en tant que joueur, mais il est le seul dans l’histoire à être MVP, Coach of the Year et Executive of the Year. Presque rien.

Michael Jordan n’a jamais eu cette capacité. Sa carrière de joueur est immense, sans équivoque, extraordinaire et manifestement brillante. Personne n’a jamais douté de son talent et il y en a encore peu qui osent, dans des débats concrets qui n’éclairent pas une réalité toujours relative, pour le mettre ailleurs que le plus haut de l’Olympe, avec cette bande du meilleur joueur de l’histoire. Cependant, ce talent n’a jamais eu de véritable transfert vers les autres facettes auxquelles il a voulu, avec plus ou moins de chance, se consacrer. Ni dans le baseball, ni en tant que manager, ni en tant que propriétaire. Le personnage n’a pas non plus transcendé avec trop de sympathie, après ceux vus dans The Last Dance. Depuis lors, n’a eu aucun type d’approbation dans les bureaux qu’il occupe depuis un certain temps. Et il n’a été impliqué que de manière sibylline dans la lutte raciale que la NBA a déflorée avec des succès et quelques erreurs il y a deux saisons, avec le meurtre de George Floyd comme déclencheur, mais avec un problème qui, malheureusement, n’a pas ce fait exclusivement.

Cependant, Jordan a été une machine capable de gagner de l’argent. Le joueur est devenu manager et a tourné le dos à quelques taureaux qu’ils n’ont pas gagné avant leur arrivée, ni qu’ils n’ont gagné après. Je l’ai fait d’abord dans les sorciers, où il a fait ses premières erreurs en tant que manager, il a choisi Kwame Brown au n ° 1 du repêchage puis a mis Doug Collins sur le banc pour prendre sa retraite confortablement, avec deux années sans conséquence mais qui ont servi à générer des applaudissements et à vendre des T-shirts. Ensuite, il a dit au revoir à la capitale pour retourner en Caroline du Nord, sa Caroline natale, et reprendre une équipe qui est arrivée dans une nouvelle extension NBA, la dernière en date, et qui a émergé à Charlotte tandis que les autres Hornets poursuivaient leur voyage vital en Louisiane avec , soit dit en passant, Chris Paul en tant que leader. Plusieurs groupes de propriétaires, dont un commandé par Larry Bird, ont fait une offre sur l’équipe. Au final, c’est le groupe Black Entertainment Television, fondé par Robert L. Johnson, qui s’y est mis. Quelque temps plus tard, en juin 2006, il a été annoncé que la star des Chicago Bulls, Michael Jordan, deviendrait le deuxième actionnaire de la franchise.

Aujourd’hui, Jordan est le principal actionnaire de l’équipe, et cela, avec d’autres entreprises et de bons investissements, lui a permis d’amasser une fortune de plus de 1,9 milliard de dollars. Plus, enfin, que Jerry Reinsdorf (environ 1600), le propriétaire de quelques Bulls qui continuent de se reconstruire, déjà sans Jerry Krause (décédé en 2017), et avec l’ombre de Jordan toujours à l’horizon. En tant que manager, Jordan n’a pas bien fait les choses : la première équipe de Charlotte, sous la nomenclature des Bobcats jusqu’à ce qu’ils soient rebaptisés Pélicans à la Nouvelle-Orléans, a accumulé un nombre énorme de records négatifs : 18-64 lors de sa première saison et, déjà avec Jordan, 7 -59 en 2011-12 (lock-out inclus) et 21-52 l’année suivante, avant que Steve Clifford ne fasse un peu ressembler l’équipe à une équipe comme les Hornets. Avant, comme les Bobcats, seule une légende du banc comme Larry Brow avait le moral et se qualifiait pour les séries éliminatoires : 44-38, le premier bilan positif jusqu’à l’arrivée de Clifford, avec une équipe plutôt cool : Stephen Jackson, Raymond Felton, Raja Bell, Boris Diaw, un Gerald Wallace hors du commun (All Star, soit dit en passant)…

Le succès a été de courte durée à l’époque et s’est estompé comme tout ce que Jordan a joué dans le sport. Au fur et à mesure que sa fortune grandissait, sa réputation de gestionnaire tomba dans un gouffre profond, un sous-sol qui comptait de plus en plus de plantes malgré ses débuts déjà médiocres. Seulement trois records positifs en 15 ans, avec trois apparitions en séries éliminatoires dans lequel ils n’ont pas avancé au premier tour. Sept entraîneurs différents, trois victoires solitaires en séries éliminatoires et une danse constante dans les bureaux (quatre directeurs généraux différents) dans lesquels personne ne s’est jamais installé à aucun poste. Et Jordan, pendant ce temps, a collecté de l’argent, s’est associé à Reinsdorf pour introniser Toni Kukoc au Temple de la renommée et n’apparaissant que sporadiquement pour justifier sa légende et son passage sur Terre. Bref, peu dans les bureaux qui n’ont pas terni son travail de joueur, qui est toujours intact.

LaMelo, un nouvel espoir

En 1977, George Lucas sort Star Wars, un film qui conduira à une série de films et à un univers élargi. qui ont provoqué un phénomène de fan scandaleux et ont collecté, bien sûr, des milliards de dollars. En 1997, Lucas relance le film, deux ans avant de sortir sa deuxième trilogie tant décriée, et y ajoute celle d’un nouvel espoir. Le titre reste aujourd’hui et a servi à améliorer le merchandising. Et, dans une bonne métaphore, LaMelo Ball est le nouvel espoir des Hornets. Comme, disons, Luke Skywalker a appelé pour mettre la franchise en lumière et ainsi abandonner l’obscurité, cette obscurité qui est la seule chose qu’il a connue depuis que Jordan l’a prise. Et qui cherche un certain honneur par rapport à cette autre existence de l’entité, qui était de 1988 à 2002 avec de meilleurs résultats et une connexion avec le public qui leur manque encore aujourd’hui.

Jordan a cessé d’essayer de se mêler de situations extérieures à sa personne et a stoppé son intrusion dans les bureaux en donnant le pouvoir à Mitch Kupchak et se consacrer à être un riche propriétaire et applaudir de sa chaise. Kupchak, qui a été directeur général des Lakers de 2000 (quand, soit dit en passant, Jerry West est parti) à 2017, avait une connaissance du basket assez grande pour atterrir dans une franchise de petit marché, diamétralement opposée à la grandeur et à la grandeur. l’opulence d’Hollywood. Il a enduré Clifford juste assez longtemps pour le remplacer par James Borrego, jeune (il aura 44 ans dans un mois) mais prometteur. Et il a sorti Kemba Walker, la chose la plus proche d’un héros que la franchise ait jamais eu (aux côtés, peut-être, d’Al Jefferson), d’avoir un espace salarial et de pouvoir compter aujourd’hui dans ses rangs quelqu’un comme Gordon Hayward (29, 30 et 31 millions pour les trois prochaines saisons).

Et il y a, bien sûr, LaMelo Ball. Un nouvel espoir, n°1 au repêchage 2020, recrue de l’année et la raison de regarder les matchs des Hornets. Un talent superlatif que Jordan s’est vu confier pour assainir sa réputation de manager. L’équipe a terminé avec un prometteur 33-39 la saison dernière, motivée par une seconde moitié de saison pleine de blessures. Dans un Orient qui n’est pas comme l’Occident (depuis la retraite de Jordan, en fait), l’importance de gagner des matchs tôt sera primordiale. Et si les blessures respectent la franchise, il peut y avoir des pousses vertes dans une franchise qui, comme sa sœur de la Nouvelle-Orléans, n’a jamais été en finale de conférence. La première étape est les séries éliminatoires; derrière eux, une ascension progressive avec une jeune équipe emmenée par LaMelo et avec un coach en progression comme Borrego. L’héritage de Jordan, un homme avec une aura énorme, pIl sera possible d’être quelque chose de plus qu’un joueur si, en tant que manager, il parvient enfin à faire apparaître des pousses vertes sous forme d’optimisme 15 ans plus tard.. Pour l’instant, les choses se passent bien. Le reste, on verra.