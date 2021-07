La malédiction des occasions manquées : Chris Paul et les soleils

Il y a toujours eu des malédictions en NBA. Ils affectent les joueurs et les équipes, les entités et les entraîneurs. Et ils ne comprennent pas les classes ou les domaines, nuisant aux stars établies ou aux projets qui ont été parfaitement travaillés. Et, bien sûr, ils ont toujours quelque chose à voir avec la lutte pour le ring, cet héritage tant attendu que tout le monde recherche tôt ou tard dans une compétition qui n’attend personne. Là où Charles Barkley a échoué, Stockton et Malone l’ont fait ; aussi des franchises comme les Clippers, dans leur éternelle chaîne de mauvaises décisions, avec le poing serré Donald Sterling à la barre, jusqu’à ce que les retours en souffrent dans leur étape la plus glorieuse. L’incapacité d’un gars sympa comme Doc Rivers à passer les tours de qualification qu’il a en réserve, l’incapacité des Sixers à revenir à leurs jours de gloire ou alors l’échec d’équipes emblématiques comme Webber’s Kings, Bibby, Divac, Stojakovic… tous ont été maudits par un sort fictif qui les empêche d’avancer, de devenir forts, d’atteindre la gloire ou de la toucher à nouveau, selon le cas.

La meilleure Ligue du monde a une structure presque polyédrique, avec une base qui empêche la compensation universelle, qui essaie de donner des options à chacun, mais cela exige qu’on profite de ces opportunités qui, une fois perdues, n’ont pas à revenir. Depuis que les Warriors ont mis fin à leur dynastie particulière, il y a eu trois champions différents, ce qui montre que n’importe qui peut accomplir ce que presque personne ne fait. En 2016, les Cavaliers ont remporté le premier ring de leur histoire, ce que les Raptors ont répété en 2019. Cette saison, ce sont les Bucks qui ont mis fin à une sécheresse de 40 ans, quand avec Kareem (alors Lew Alcindor) et Oscar Robertson ils ont touché le ciel dans la préhistoire de la Ligue. Et les Suns ont été finalistes pour la troisième fois de leur existence, d’une manière aussi inattendue que méritée, après un parcours de basket historique qui s’est résolu à l’image des deux Finales que la franchise avait disputées : 4-2.

Lorsque Chris Paul est arrivé en Arizona, il y avait, tout d’abord, un très large soupçon d’espagnolisme pour critiquer le manque d’engagement de l’entité envers Ricky Rubio. Et puis, une reconnaissance presque ancestrale de l’un des meilleurs gardes de tous les temps.. Mais aussi, à un joueur persécuté par une éternelle malédiction, un handicap inné, par ses propres démérites, blessures ou beaucoup de malchance, qui l’ont empêché de mettre la touche finale à une carrière qui est légendaire sans elle, mais qui reste boiteux sans cette bague que Paul désire et n’a jamais eue. De plus, en 16 saisons NBA, il n’a passé que deux fois les demi-finales de conférence.; En 2018, le meilleur joueur qui avait jamais atteint ce tour a été retiré, mais il s’y est blessé et a vu du banc ce septième match de 27 triples consécutifs manqué par les Harden Rockets, qui étaient très proches de donner le machado avant les Warriors. dynastie. Et en 2021, trois ans plus tard et avec 36 ressorts, dans une forme physique enviable et avec un talent bien vivant., alors qu’il a accédé à sa première Finale… pour être vaincu. Encore une fois, cette malédiction éternelle. Celui des occasions manquées.

Chris Paul et les Suns ont des trajectoires très différentes dans le temps, mais pas en termes de résultats. Phoenix a toujours été un petit marché, un très grand désert qui n’attire pas les agents libres de haut calibre et est obligé de profiter de ces saisons historiques au cours desquelles ils ont une option de ring. En 1976, ils ont perdu 4-2 contre les Celtics, une finale oubliée dans une décennie de beaucoup plus de talent que les gens se souviennent., mais plongé dans le combat de la NBA avec l’ABA, dans la chute des audiences télévisées que Magic et Bird (et David Stern, bien sûr) ressuscitaient et dans la nostalgie des héros du passé, tels que Chamberlain, Russell, Jerry West ou Elgin Baylor. En 1993, avec Barkley comme MVP, ils débutent avec un certain favoritisme face à Jordan, mais tombent devant sa version la plus divine (41 points de moyenne) et avec une incapacité superlative à gagner en Arizona, où ils ont perdu les trois matchs auxquels ils ont joué dans cette série. L’histoire s’est répétée avec le top des deux victoires cette année, malgré un départ 2-0. Et avec quatre défaites consécutives qui laissent un arrière-goût amer et ce sentiment, encore une fois, de l’occasion perdue. De la malédiction.

De l’histoire à l’hystérie

Monty Williams a dit à Chris Paul de ne pas se retenir, qu’il allait jouer en finale, lors du sixième match de la finale de conférence contre les Clippers. Ce que les soleils faisaient était l’histoire et c’est ce qu’ils ont fait. Mais elle a viré à l’hystérie face au manque de solutions et au moral miné par l’énergie, le cœur et le courage de ses rivaux. Le troisième match a été complètement dominé par Giannis et compagnie, mais les quatrième, cinquième et sixième ont été résolus par 6, 4 et 7 points respectivement. Des fins serrées qu’ils n’ont pas réussi à gérer et une absence totale de capacité de réaction, notamment à la toile d’araignée de la défense des Bucks, qui empêchait les triples des corners et que le jeu commençait directement de Chris Paul, qui a récolté en moyenne 21,8 points et 8,2 passes décisives, mais a perdu plus de 3 balles par match, Il est passé de 93 (le record de la saison) à 75% en lancers francs et a eu moins de temps avec le ballon dans les mains, sans également être la clé des finitions serrées.

La saison de Paul a été majestueuse : 16,4 points, 4,5 rebonds et 8,9 passes décisives avec 36 ans, jouant le All Star et menant les Suns aux playoffs pour la première fois en 10 ans. Mais il a échoué, comme toujours, cette fin dans laquelle quelque chose arrive toujours et qui s’est terminé avec Monty Williams pleurant presque lors d’une conférence de presse et la base elle-même partant sans dire bonjour, pour exhiber ce joueur qui a suscité de nombreuses antipathies avec son comportement, une attitude diamétralement opposée à sa qualité de basketteur, sans doute. Les Suns ont terminé cinquièmes en pourcentage de 3 points, sixièmes pour les rebonds offensifs, quatrièmes pour les passes décisives, septièmes pour les points, cinquièmes pour les interceptions et premiers pour les blocs. Mais l’ascension de Cameron Payne a été de courte durée et a duré aussi longtemps qu’il a fallu à Paul pour revenir de sa blessure dans la série contre les Lakers., Ayton a fait des pas de géant mais s’est dilué en finale, dépassé par un Giannis capable de défendre n’importe qui, la persévérance de l’équipe a été tronquée et ils sont allés à des sommets, une dynamique contrairement aux Bucks, qui étaient les ils tiraient séquences, et Monty Williams n’a pas été à blâmer mais n’a pas eu de solutions brillantes non plus. Surtout, encore une fois, dans les finitions serrées.

Vu ce qui a été vu, l’avenir est incertain. Chris Paul aura 37 ans la saison prochaine, il a une option de joueur de 44 millions de dollars qu’il a déjà dit qu’il ne voulait pas abandonner dans le passé, mais certaines voix minoritaires l’ont exclu de l’équipe, alors que Magic l’a déjà poussé à signer pour les Lakers. Et oui, ils ont été finalistes et ils ont de la méchanceté et de la jeunesse pour l’avenir… mais ils ont battu les Lakers au premier tour dans l’infield, au deuxième tour les Nuggets sans Jamal Murray et en finale Ouest les Clippers sans Kawhi. Deux très bonnes équipes se sont affrontées pour le titre, mais les blessures (aux Nets de l’autre côté) et la situation épidémiologique ont fait deux finalistes inattendus. Et les conditions ne sont pas vécues (ceux qui arrivent sont, cette année-là, les meilleurs), mais précisément pour cette raison, vous devez gagner quand vous le pouvez, un mantra qui est devenu une tradition pour cette NBA à laquelle personne ne s’attend.

Avec 2-2, on savait que les vaincus garderaient toujours le souvenir amer de l’occasion perdue, avec deux franchises qui avaient une situation historique devant elles. Et le cas de Giannis, comparable à celui de Paul et condamné par l’opinion à 24 ans (élevé, aujourd’hui 26, à l’Olympe), il avait toute une carrière devant lui pour décrocher le titre. Paul, de son côté, avait devant lui l’occasion de sa vie. Un avenir fantastique était prédit pour le Thunder 2012, et ils ne sont pas revenus en finale, bien qu’ils soient toujours au pied du canon. Les Soleils peuvent se retrouver dans la même situation : car oui, Booker n’a pas de toit, Ayton continuera vraisemblablement sa dynamique ascendante, et des gens comme Cameron Payne, Cameron Johnson ou Mikal Bridges ont un avenir très prometteur. Mais il est temps de prendre des décisions sous forme de rénovations, il n’y a pas d’argent pour tout le monde et l’étoile de Paul, tôt ou tard, prendra fin, à Phoenix ou ailleurs. Une étoile qui a brillé régulièrement, mais qui s’estompe progressivement au fur et à mesure que l’opportunité de la bague s’estompe. Les Suns et Chris Paul sont maudits. Une tendance constante dans une NBA où il faut gagner quand on peut. Si le contraire se produit, le souvenir vous hantera comme toujours. Et ce n’est pas un souvenir agréable. Ce n’est jamais le cas.