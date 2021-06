La « malédiction » d’Exatlón México : les tragédies vécues par ses concurrents

Le 1er juin, il a été annoncé que Steph Gomez, un ancien participant d’Exatlón México, est décédé du covid 19.

Né en 1991, Steph, pratiquant de jiu jitsu et crosfitt brésilienelle est restée intubéedans un hôpital privé de Puebla.

C’est à travers le récit officiel d’Exatlón que la mort de l’ancien concurrent connu sous le nom de ‘Torche humaine‘.

Aujourd’hui, nous disons au revoir à une grande femme, athlète et amie. Nous vous emmènerons toujours dans un endroit très spécial. Merci Steph de faire partie de notre famille. Vole haut notre chère Torche Humaine !

Mais ce n’est pas la seule tragédie qui a entouré cette réalité, qui jusqu’à présent a duré quatre saisons et en prépare déjà une de plus. Même certains fans mentionnent déjà qu’une “malédiction” a atteint ses participants.

L’affaire Zudikey Rodriguez

Le sprinter Zudikey Rodríguez était l’un des participants les plus appréciés. Bien qu’il soit l’un des athlètes les plus remarquables et les plus aimés,n’a pas pu atteindre une finale.

Au cours de la deuxième saisonil s’est fracturé le pied, ce qui l’a empêché de continuer. Lors de cette dernière série il avait atteint les demi-finales, mais il a voulu partir lorsqu’il a découvert que certains de ses proches étaient très sérieux à cause du covid 19.

Photo : FB Zudikey Rodríguez Núñez

En quittant l’émission de téléréalité, Zudikey est devenu candidat à la présidence municipale de Valle de Bravo. Cependant, elle a été kidnappée par un groupe armé et relâchée peu de temps après.

Pascal Nadaud

Lors d’une interview qu’il a accordée à l’émission Ventaneando, Pascal, un ancien joueur de l’équipe nationale de rugby, a avoué qu’enfant il avait été victime d’abus sexuels de la part de la compagne de sa grand-mère, en plus d’avoir été abandonné par ses parents.

En quittant l’émission de téléréalité, Pascal poursuivait sa mère, qui réclamait 40% de tout ce que l’athlète gagnait.

Aujourd’hui, malheureusement, il est dans un hôpital psychiatrique.

