La malédiction du ligament croisé dans la Primera Iberdrola

04/09/2021 à 11:09 CEST

Inès Sanchez

Les blessures aux ligaments croisés ont pris encore plus d’importance tout au long de cette saison. Luca Deza, Ailier sévillan, rejoint la longue liste des footballeurs qui ont subi cette rupture en ces sept mois de championnat.

La joueuse, qui s’imposait comme un partant incontesté pour Cristian Toro, a dû quitter le terrain face au Sporting de Huelva. Des rapports médicaux ont confirmé qu’il souffrait d’une blessure grave au ligament croisé antérieur du genou droit. Et par conséquent, la fin de la fin de la saison manquera, et très probablement, le début de la suivante.

Eva Llamas, Carmen Menayo, Raquel Infante, Charlyn Corral, Karpova, Gaitán, Ane Akzona, Carol Férez, Olga García, Manela Ortiz, Raquel Ayuso, Violla Calligaris, Ana de Teresa et Eva Navarro sont quelques-unes des victimes. À eux, il est nécessaire d’ajouter Nazareht et Alba Herrera, deux équipes de jeunes de Séville avec une dynamique de première équipe. 16 joueurs ont raté le départ, le parcours ou la fin de la Primera Iberdrola par larme ACL.

Dans cette édition de Primera Iberdrola, les chiffres sont plus élevés que ces dernières années. Au cours des dix premiers jours de la compétition, jusqu’à sept joueurs se sont cassés le ligament croisé. Une conséquence qui pourrait être attribuée à l’organisation nulle après la pandémie. Une fois de plus, les décisions pour les femmes ont été prises trop rapidement, ce qui a conduit les clubs à avoir une courte pré-saison.

Manque d’entraînement – et forcément prévention- ajouté à une compétition plus serrée que d’habitude, Ils auraient pu provoquer l’accumulation de personnes touchées par une blessure à l’ordre du jour. Une question soutenue par le docteur Catalá, médecin de la Fédération catalane de football. “Sans aucun doute, la courte pré-saison a pu contribuer à une incidence plus élevée de blessures”, at-il expliqué.

Une blessure qui touche les femmes deux à quatre fois plus

La médecine et les statistiques montrent que cette déchirure du LCA est beaucoup plus fréquente chez la femme. Et les causes peuvent aller de l’anatomie à l’environnement et même au facteur le plus émotionnel. Par exemple, le moment hormonal peut faciliter cette blessure. En fonction des taux d’œstrogène et de progestérone, la laxité du LCA peut augmenter, et donc aussi le risque de souffrir d’une déchirure.

De même, les problèmes morphologiques de la femme interviennent, un bassin déplacé et un fémur plus court font multiplier le danger. Voici comment le Dr Catalán l’a expliqué: “L’incidence des lésions du LCA chez les femmes peut être liée à la biomécanique des membres inférieurs. Plus précisément avec la prédominance du genu valgus, connu sous le nom de jambes en X, une forme plus abondante chez les femmes que chez les hommes », a-t-il expliqué. le type de genou féminin a tendance à être plus lâche et même recourbé que le mâle, ce qui faciliterait également la possibilité de blessure au LXA », a-t-il ajouté.

En plus des problèmes plus physiques, le stress ou les causes que la personne éprouve peuvent faciliter la blessure. Mais au-delà de cette question plus intrinsèque, il convient de souligner facteurs externes au footballeur, comme le statut du champ. Jouez sur du gazon artificiel c’est l’un des aspects à prendre en compte.