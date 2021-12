La malédiction qui hante Rafa Nadal

23/12/2021 à 08:45 CET

L’année ne se termine pas bien pour Rafa Nadal après avoir connu le positif pour COVID quelques jours avant le début de la saison de tennis professionnel. Le circuit ATP et WTA a toujours l’Australie comme point de départ, avec des tournois menant au premier Grand Chelem de l’année. Il se trouve que Nadal n’a généralement pas beaucoup de chance les jours avant et pendant ces dates au cours de sa carrière avec des problèmes physiques qui l’ont empêché de performer de manière optimale depuis plusieurs années..

Tout ce panorama indique qu’il va prolonger sa malédiction en Australie, où il n’a gagné qu’une fois. C’est arrivé en 2009, déjà à treize ans. Pour cette édition, Nadal fait partie des quatre favoris pour remporter l’Open d’Australie, mais avec une cote très, très élevée (seulement 8,3% de cotes implicites. Des quatre tournois majeurs, celui de l’Australie est celui qui a réussi à remporter le moins de fois dans son palmarès..

Le 20 août, Nadal a annoncé qu’il ne jouait plus en 2021 afin de lancer pleinement la saison 2022.. En ce moment, Djokovic est le grand favori. Medvedev et Zverev suivent

Le règne de Paris

Les doutes sur le physique de Nadal ne font pas de lui le grand favori de Roland Garros en 2022 et avec une grosse différence par rapport au quota de Djokovic. L’optimisme à propos de Nadal ne reste pas au pays de Paris puisque pour Wimbledon 2022, il est répertorié avec la troisième meilleure probabilité implicite seulement dépassée par Djokovic et Berrettini. Le dernier Grand Chelem se déroulera aux États-Unis avec l’US Open et Nadal reste le troisième joueur de tennis le mieux placé malgré le fait que, par exemple, ce même 2021, il n’a pas pu participer en raison de problèmes physiques..

Tout est donc en suspens pour voir comment évoluera la légende espagnole dans les prochains jours. Les doutes se sont accrus en sachant qu’il a été testé positif au coronavirus, ce qui l’exclut pratiquement dès la première partie de saison. Il avait prévu de se rendre à Melbourne le 29 décembre et ne pourra plus le faire. L’Open d’Australie est une fois de plus un tournoi maudit pour lui. Il a eu jusqu’à 10 mésaventures en huit saisons différentes avant ou pendant le premier majeur du calendrier professionnel.

Accidents en Australie

La saison dernière, sans aller plus loin, il s’est cloué au sol lors de ses entraînements dans la bulle d’Adélaïde. Malgré son titre de champion en 2009, la liste des problèmes physiques de Nadal avant ou pendant l’Open d’Australie est très longue. En 2007, autre exemple, en quart de finale contre Fernando González, le joueur s’est blessé aux fessiers et aux ischio-jambiers à la jambe gauche.. Il a pu terminer, mais a abandonné en trois sets.

Un autre revers est survenu en 2018, il a pris sa retraite pour la deuxième fois de sa carrière après un match à l’Open d’Australie. Il s’est blessé à la jambe droite et cette blessure l’a suivi jusqu’à Acapulco. Brisbane avait été exclu plus tôt par le genou. Un an plus tard, il n’a pas pu bien se préparer car il s’est blessé à la cuisse de la jambe gauche et a de nouveau été absent du tournoi préparatoire à Brisbane..