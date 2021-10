Wall Street a ouvert ses portes pour le premier fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin (BTC) le 19 octobre, avec la cotation de ProShares Bitcoin Strategy (BITO) à la Bourse de New York. Le fonds a attiré plus d’un milliard de dollars de volume de transactions le premier jour, tandis que le prix du BTC a atteint un nouveau record de 67 000 dollars.

Mais les gains au comptant ne sont pas restés trop longtemps, BTC réduisant certains gains avant le week-end.

Le prix du bitcoin s’est corrigé de près de 11% par rapport à son plus haut historique pour atteindre des niveaux inférieurs à 60 000 $ samedi, faisant craindre des ventes massives qui surviennent généralement après le lancement des principaux produits dérivés de crypto à Wall Street.

Les analystes appellent à une correction BTC plus large

Nunya Bizniz, analyste de marché indépendante sur Twitter, a rappelé deux de ces événements majeurs : la cotation des premiers contrats à terme Bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) et le début du service de crypto-trading des actions de Coinbase (COIN) à la bourse Nasdaq. .

Les listes notables de Wall Street ont coïncidé avec les sommets des prix Bitcoin au comptant. Source : TradingView

Notamment, CME a lancé son produit Bitcoin Futures le 18 décembre 2017, date à laquelle Bitcoin s’est rallié à son niveau record d’environ 20 000 $. Mais le lancement a également marqué le début de l’un des plus longs cycles baissiers de Bitcoin, qui a atteint un creux d’environ 3 200 $ douze mois plus tard.

De même, les débuts très célébrés de COIN à Wall Street le 4 avril 2021 ont coïncidé avec le rallye de Bitcoin à un nouveau record historique d’environ 65 000 $ dix jours plus tard. Néanmoins, le mouvement haussier a rencontré une vague de ventes massives, ce qui a amené BTC à corriger jusqu’à 28 800 $.

Nooon, mon Dieu. Non Dieu, s’il vous plaît non! Non! Non! Noooooon ! pic.twitter.com/ITKFBJqK6h – Nunya Bizniz (@Pladizow) 22 octobre 2021

En conséquence, le récent ETF ProShares Bitcoin a laissé Bizniz et de nombreux autres analystes inquiets de la correction dite « achetez la rumeur, vendez les nouvelles ». Par exemple, l’analyste Lark Davis a noté qu’il « ne serait pas surpris » si le prix du Bitcoin s’effondre après le lancement de l’ETF ProShares, comme il l’a fait après le lancement de CME Bitcoin Futures.

#bitcoin CME à terme

– Annoncé le 31 octobre 2017.

– BTC rassemble 224%

– Lancement le 18 décembre, le jour où BTC a atteint le sommet du marché en 2017 Je ne serais pas choqué de voir le lancement de l’ETF se dérouler exactement comme ça. Epic achète la rumeur, vend l’événement d’actualité pic.twitter.com/sKrmhdLxQv – Lark Davis (@TheCryptoLark) 8 octobre 2021

De plus, Dan Morehead, PDG et co-directeur des investissements chez Pantera Capital, a écrit dans un bulletin d’information plus tôt ce mois-ci qu’« il pourrait vouloir retirer quelques jetons de la table » avant le lancement de l’ETF Bitcoin.

Des débuts impressionnants pour Bitcoin ETF

Malgré la baisse historique associée aux cotations cryptographiques très médiatisées de Wall Street, certains analystes pensent que les débuts impressionnants de l’ETF Bitcoin entraîneraient des mouvements à la baisse limités sur le marché au comptant du BTC.

Todd Rosenbluth, responsable de la recherche sur les ETF et les fonds communs de placement au CFRA, a déclaré au Financial Times que les débuts de 1 milliard de dollars de ProShare sont « un signe de la demande refoulée » parmi les sociétés financières traditionnelles qui cherchent à marquer une tranche de l’industrie croissante de la cryptographie.

JPMorgan Chase a ajouté que les commerçants de détail ne représentaient que 12 à 15 % des entrées nettes dans BITO au cours des deux premiers jours de négociation.

Cela a mis en évidence un intérêt important pour les ETF Bitcoin parmi les institutions, avec un intérêt ouvert sur Bitcoin Futures avec marge en espèces augmentant jusqu’à 79% depuis le début du mois et une base CME passant de négatif en juillet à plus de 16% plus tôt cette semaine.

Les contrats à terme sur Bitcoin ouvrent des intérêts sur toutes les bourses. Source : ByBt.com

Noelle Acheson, responsable des analyses de marché à la société de trading crypto Genesis, a noté que la base de roulement perpétuelle des contrats à terme de Bitcoin, une mesure permettant d’évaluer la demande d’effet de levier, a augmenté mais n’était encore que de 13,08% par rapport aux 34,6% de la mi-avril.

Un effet de levier élevé reste un facteur commun aux corrections récentes du marché BTC au comptant. En d’autres termes, les taux de financement neutres à l’heure actuelle suggèrent que la probabilité d’un recul important est relativement faible.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.