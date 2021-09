La mallette du prince Harry présente le clin d’œil le plus adorable à Son Archie

le prince harry n’est rien si ce n’est un fier “papa”.

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leur domicile californien pour une visite à New York le 7 septembre. 23, marquant le premier événement public du couple ensemble depuis l’accueil de sa fille Lilibet en juin.

Cependant, Harry s’est assuré de garder son fils Archie fermer sur son voyage de cross-country. Il a été vu en train de quitter un bâtiment sur la place des Nations Unies alors qu’il gardait une mallette avec une inscription spéciale. Son boîtier d’ordinateur zippé indiquait “ARCHIE’S PAPA”.

Archie et Lilibet n’ont pas été photographiés lors des apparitions publiques, et le Daily Mail rapporte que les enfants n’ont pas fait le voyage avec leurs parents.

C’est probablement le moment le plus éloigné d’Harry de ses enfants depuis qu’il était à Londres cet été, aidant son frère Prince William dévoiler un état de Princesse Diana au Sunken Garden à Kensington Palace en juillet.

Pour son dernier voyage dans la Grosse Pomme, Harry a été rejoint par Meghan Markle pour une comparution avec une majeure Bill de Blasio à l’observatoire One World. Meg a déclaré aux journalistes que c’était “merveilleux d’être de retour” à New York. Les membres de la famille royale ont également visité le mémorial du 11 septembre et ont organisé des réunions sur “l’équité vaccinale” dans le but de “mettre fin à cette pandémie”, selon le biographe Omid Scobie.