La « maman cool » qui aurait fait boire de l’alcool à des adolescents lors de soirées abusives doit rester derrière les barreaux en Californie alors qu’elle fait face à des accusations de pédophilie et de violence sexuelle. Shannon O’Connor n’a pas plaidé mercredi, selon Mercury News.

Les parents qui ont parlé avec le point de vente en arrière-plan pour un reportage de samedi ont déclaré au point de vente qu’elle s’était agressivement introduite dans la vie de leurs enfants.

«Nous avons vraiment tous été dupés par le truc de la« maman cool »», a déclaré une mère de l’Idaho. « En regardant en arrière… les drapeaux rouges étaient là. »

Les procureurs du comté de Santa Clara, en Californie, ont déclaré qu’O’Connor avait organisé des soirées ivres pour les adolescents et les avait même regardés se livrer à des activités, notamment des agressions sexuelles. Du bureau du procureur de la République :

Lors d’une fête chez elle, O’Connor a remis un préservatif à un adolescent mineur et l’a poussé dans une pièce avec un mineur en état d’ébriété. Au cours d’une fête du Nouvel An chez elle avec environ cinq adolescents de 14 ans, l’accusé a regardé et a ri alors qu’un adolescent ivre agressait sexuellement une jeune fille au lit. Dans un autre cas, le défendeur a amené un adolescent ivre dans une chambre de sa maison où une fille de 14 ans en état d’ébriété était allongée dans le lit. Après avoir été agressée, la jeune fille a dit au prévenu : « Pourquoi m’avez-vous laissée là-dedans avec lui ? Comme pourquoi avez-vous aimé faire ça? Comme si tu savais ce qu’il allait me faire.

O’Connor aurait entraîné leur comportement, disant aux adolescents de ne pas parler des fêtes à leurs parents. Elle les aurait contactés sur Snapchat ou par SMS pour quitter la maison au milieu de la nuit pour boire chez elle, car elle fournissait l’alcool.

« Dans un autre cas, elle a laissé un mineur conduire son SUV sur le parking du lycée de Los Gatos pendant que deux autres adolescents se tenaient à l’arrière », ont écrit les autorités. « L’un est tombé et a perdu connaissance. »

Les adolescents impliqués dans tout cela étaient pour la plupart âgés de 14 ou 15 ans, ont déclaré les autorités.

O’Connor a été accusé séparément d’avoir utilisé une carte d’entreprise pour effectuer plus de 120 000 $ de frais non autorisés.

Cette affaire a cependant franchi les frontières de l’État. O’Connor a déménagé en Idaho. Elle aurait harcelé une famille qui a appris les allégations en Californie et tenté de couper le contact avec elle.

« Quand ACSO [Ada County Sheriff’s Office] des détectives se sont rendus au domicile de Bruga pour l’arrêter samedi après-midi, il y avait 10 garçons mineurs et deux filles chez elle – dont la plupart ont passé la nuit là-bas », ont écrit des députés de l’Idaho. « Les détectives ont contacté les parents de ces adolescents et les ont ensuite relâchés. Les députés ont déclaré que les deux fils adolescents de Bruga étaient en danger imminent et les ont placés sous la garde du ministère de la Santé et du Bien-être de l’Idaho.

Cette mère de l’Idaho a déclaré au Mercury News que sa fille avait rencontré le fils d’O’Connor via le jeu vidéo Fortnite en mars, et que les mères respectives se sont rencontrées lors d’un chat vidéo entre les enfants. Rétrospectivement, la mère de l’Idaho a déclaré que les signes avant-coureurs incluaient O’Connor offrant à la fille des cadeaux, notamment des colliers Tiffany à 200 $, une douzaine de roses et même des repas d’Uber Eats.

Après avoir appris les allégations californiennes de l’une des mères là-bas, la femme a déclaré qu’elle avait regardé dans le téléphone de sa fille pour découvrir qu’O’Connor avait travaillé pour que son fils se faufile dans la maison de la famille pendant que la femme et son mari dormaient.

La mère a maintenant exprimé sa conviction qu’O’Connor avait déménagé en Idaho pour permettre la relation entre les adolescents. Elle a également déclaré que O’Connor avait constamment essayé de joindre sa fille via Snapchat, envoyant même trois douzaines d’appels sans identification de l’appelant, dont 27 sur une période de trois heures une nuit. Il y avait juste une respiration lourde de l’autre côté si la fille décrochait.

