La maman de Blake Moynes nuance Katie Thurston au milieu de la romance de John Hersey

« Mama Moynes » est entrée dans le chat.

Au milieu des nouvelles que The Bachelorette’s Katie Thurston sort avec Jean Hersey, une candidate de sa saison, suite à sa rupture avec son fiancé Blake Moynes, la mère de son ex a jeté une ombre subtile en ligne. Alors que les fans réagissaient au dernier développement de la vie amoureuse de Katie, Emily Moynes a aimé plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux désapprouvant la nouvelle relation de la star de 30 ans.

Tout a commencé lorsqu’un compte de fan de Bachelor Nation sur Instagram a republié une vidéo mettant en vedette John que Katie avait partagée le mardi 11 novembre. Taylor Swift« Begin Again », la vidéo comprenait des clips du couple passant du temps ensemble, ainsi que des images de leur première rencontre dans l’émission de rencontres ABC.

Lorsque certains fans ont montré leur soutien à Blake dans la section commentaires, Emily était là avec une réaction.

« Non, c’est terrible de la part de Katie. Je suis vraiment désolé pour Blake », a lu un commentaire qu’Emily a tapé deux fois. « Dans toute relation, vous vous faites confiance, en particulier dans les relations à distance. On ne peut nier la malhonnêteté et la tromperie pendant des mois. »