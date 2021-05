La maman de Derek Chisora ​​intervient pour sauver le combat de Joseph Parker après que Del Boy a menacé de démissionner suite à une controverse sur le ring

Le combat de Derek Chisora ​​et Joseph Parker se poursuivra ce soir – grâce à la mère de Del Boy.

Le poids lourd britannique, rarement silencieux dans la préparation de tout combat, a menacé de façon sensationnelle de démissionner à cause de l’arrangement de la marche du ring.

Salle d’allumettes / Mark Robinson

Chisora ​​a pris d’assaut la presse d’hier à Manchester

Chisora ​​a affirmé qu’il méritait le droit généralement réservé aux champions d’entrer en deuxième position – puis a perdu un tirage au sort à la télévision en direct, ce qui signifiait qu’il devait sortir le premier.

Le boxeur a déclaré à Sky Sports: «Nous nous disputons, ils veulent faire un tirage au sort [for] qui vient dans le ring en premier / deuxième. Non, je ne fais pas ça. Soit je viens en deuxième, soit je rentre chez moi tout de suite.

Le doute a été jeté sur la question de savoir si le combat aurait lieu, mais le manager de Chisora ​​et ancien ennemi David Haye a révélé qu’une “ voix de la raison ” est intervenue pour calmer son client.

Salle d’allumettes / Mark Robinson

Hearn a lancé une pièce et Parker a gagné

Haye a déclaré à Sky Sports News: «Cela semble fou. Je n’ai pas vu le combat se dérouler avec Derek marchant sur le ring en premier.

«Mais heureusement, la voix de la raison est entrée – Viola, la charmante mère de Derek, et elle est la seule personne qu’il écoute réellement.

«J’ai parlé à Viola il y a environ une heure et elle a dit: ‘Je lui ai dit qu’il allait venir sur le ring en premier, comme il l’avait promis, et c’est tout. J’ai parlé à Derek, et Derek était en quelque sorte d’accord, oui il était d’accord.

«Le combat est à 100%. Derek marchera le premier vers le ring comme il aurait dû le faire, car il a perdu le tirage au sort. Nous nous battons.

Salle d’allumettes / Mark Robinson

Le combat fait la une d’un événement incroyable à la MEN Arena

Le choc des poids lourds fait la une d’une énorme nuit de boxe à la carte sur une carte mettant en vedette Chris Eubank Jr, Campbell Hatton et Katie Taylor – qu’Eddie Hearn a décrite comme la meilleure carte qu’il ait jamais promue.

L’ancien combattant Spencer Oliver a déclaré à talkSPORT que Hearn était également intervenu pour s’assurer que Chisora ​​se battait, tout en se demandant pourquoi le Britannique se souciait tant d’un ring à huis clos.

Oliver a déclaré: «Le dernier que j’ai entendu, il s’est calmé et je pense que nous avons encore le combat.

«Pour autant que je sache, Chisora ​​est toujours dans le bâtiment. Eddie Hearn a eu un mot avec lui et a dit: «Allez mec, allons-y».

«Je ne sais pas s’il entre en premier. Nous faisons cela à huis clos, alors est-ce vraiment important de savoir qui arrive en premier? »