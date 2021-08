La maman de Marine Rylee McCollum tuée s’éteint sur Biden ⋆ 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

La mère de tué US Marine Lance Cpl. Rylee McCollum, qui était l’un des 14 soldats américains tués dans l’explosion de l’aéroport de Kaboul en Afghanistan, s’en est pris au président Joe Biden lors d’un appel à l’émission de radio SiriusXM Wilkow Majority, qualifiant le président de « merde atteinte de démence ». “

Kathy McCollum a rejoint l’émission pour exprimer sa tristesse et son indignation face à la mort de son fils Rylee, 20 ans.

Faisant appel à l’émission samedi, la mère de Rylee, Kathy, n’a pas pu retenir sa colère face à la mort de son fils et s’est déchaînée sur Biden.

“Hé, mon fils était l’un des marines qui sont morts hier”, a-t-elle déclaré. “Et je dois écouter cette salope.”

“Mon fils était l’un des marines qui sont morts hier”, a-t-elle poursuivi. « 20 ans et six mois. Se préparer à rentrer à la maison après avoir flippé Jordan pour être avec sa femme pour assister à la naissance de son fils. Et cette merde sans sac et atteinte de démence vient d’envoyer mon fils à la mort. Je me suis réveillé à 4 heures ce matin avec des marines à ma porte qui m’ont dit que mon fils était mort.

“Donc, pour avoir droit devant moi, devoir écouter cette merde pour parler de merde diplomatique avec des terroristes talibans qui ont juste fait exploser mon fils et non, rien, pour ne rien dire à propos de …” oh mon Dieu, je ” Je suis tellement désolé d’avoir échoué », a déclaré McCollum.

“Mon fils est parti, et je veux juste que vous tous, démocrates qui avez triché lors des élections, ou qui avez voté pour lui légitimement, vous venez de tuer mon fils”, a-t-elle déclaré. “Avec une merde atteinte de démence qui ne sait même pas qu’il est à la Maison Blanche et qui pense toujours qu’il est sénateur.”

“Alors, je vais essayer de me calmer, désolée”, a-t-elle poursuivi, et a offert des détails pour vérifier son identité. « Les Marines viennent de quitter ma maison il y a à peine deux minutes pour obtenir mon jugement de divorce. Deux marines sont arrivés chez moi à 4 heures du matin pour me dire que mon fils était mort, donc je m’appelle Kathy McCollum, mon fils est Riley James McCollum. Vous pouvez le vérifier.

“Sa femme, elle pourrait ne pas vouloir que je prononce son nom, ils viennent de se marier le 14 février et attendaient un bébé le 26 septembre et je ne peux tout simplement pas…”, a-t-elle ajouté, notant que la représentante Lauren Boebert serait en visite. elle pour aider à transmettre son message au reste de l’Amérique.

“Je ne pouvais tout simplement pas rester les bras croisés parce que j’avais besoin de gérer la colère au lieu des larmes et c’est ainsi que je vais le faire et Lauren Boebert vient chez moi demain et mon représentant sera chez moi demain et nous parlera et j’espère qu’elle pourra transmettre mon message au reste des États-Unis que c’était, elle a dit ‘votre fils n’est pas mort en vain’, mais devinez quoi, mon fils est mort en vain”, a-t-elle mentionné.

“C’était une débâcle inutile qui aurait pu être gérée correctement”, a ajouté McCollum. «Ils ont eu des mois et des mois pour retirer tout le monde d’Afghanistan et ils ont choisi de ne pas le faire et ils ont donc envoyé flipper, quoi, 6000 soldats ? Et mon fils à travers les lois des statistiques, mon fils est celui qui vient d’exploser dans une bombe terroriste hier. … Alors au lieu de pleurer et de pleurer, je deviens juste en colère.

Comme détaillé par le Wall Street Journal, Rylee, qui attendait un enfant, était « lié et déterminé » à rejoindre le Corps des Marines depuis qu’il était enfant et avait signé ses papiers d’enrôlement en 2019 à l’occasion de son 18e anniversaire à Jackson, Wyoming.

“McCollum est arrivé en Afghanistan au cours des deux dernières semaines et a été affecté à la garde du périmètre de l’aéroport, le site de scènes chaotiques récemment alors que les gens tentaient de fuir les talibans. Jeudi, un kamikaze a attaqué », a rapporté le Wall Street Journal.