La maman de Richard Okorogheye “ déçue ” du traitement initial du cas ⋆ .

Preuve Joel a déclaré qu’elle était “ déçue ” de la façon dont la disparition de son fils Richard Okorogheye avait été initialement gérée (Photo: Channel 4 / PA / Rex)

La mère de Richard Okorogheye a déclaré qu’elle était “ déçue ” de la manière dont la police métropolitaine avait initialement traité le cas de son fils, alors qu’elle parlait de son désir de “ fermeture ” après sa mort.

L’étudiant de 19 ans a été retrouvé mort dans un étang à Epping Forest, dans l’Essex, lundi, deux semaines après sa disparition.

Preuve Joel a déclaré que les agents semblaient “ compter les minutes ” lorsqu’elle a appelé pour des mises à jour. L’infirmière, âgée de 39 ans, a déclaré à l’Independent qu’elle pensait qu’elle pensait “ être juste frénétique ” ou qu’elle n’avait “ rien de mieux à faire ” lorsque son fils a disparu.

Mais elle a ajouté dans un communiqué qu’elle était par la suite «très satisfaite» du fonctionnement de la force.

M. Okorogheye, qui était atteint de drépanocytose, a quitté son domicile familial dans le quartier de Ladbroke Grove, dans l’ouest de Londres, dans la soirée du lundi 22 mars.

Le Met a déclaré avoir reçu pour la première fois un appel téléphonique concernant la disparition de M. Okorogheye le lendemain, mais qu’il n’a été officiellement enregistré comme disparu que le 24 mars à 8 heures du matin après “ une évaluation initiale et un examen attentif des informations disponibles ”.

Richard Okorogheye et sa mère Evidence Joel (Photo: Channel 4)

Dans sa déclaration, Mme Joel a déclaré: “ Je suis déçue de la réponse initiale de la police lorsque j’ai signalé la disparition de Richard.

“ La semaine suivante, j’ai pu voir que la police recherchait activement Richard et que l’enquête reprenait. Depuis, je suis très satisfait du fonctionnement de la police.

“ Je tiens à remercier les agents de liaison avec la famille pour leur rigueur, leur honnêteté et leur ouverture avec nous tout au long de l’enquête. Nous espérons pouvoir clore ce qui est arrivé à Richard.

Un agent de la police métropolitaine sur les lieux de l’étang de Wake Valley dans la forêt d’Epping (Photo: PA)

Elle a ajouté: “ Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont participé à la recherche de Richard, et à la police pour la façon dont ils ont compris cela. J’ai été submergé par la gentillesse et je suis reconnaissant pour tout l’amour, le soutien, les prières, la nourriture et les fleurs que tout le monde a envoyé.

Le Met a déclaré que sa mort était traitée comme inexpliquée et que les agents ne croyaient pas à ce stade qu’il y ait eu une implication de tiers.

Un examen post mortem a eu lieu mais n’a jusqu’à présent pas été en mesure d’établir la cause du décès, bien que la police ait déclaré qu’il n’y avait aucune preuve d’agression ou de traumatisme physique.

M. Okorogheye a quitté sa maison familiale le soir du 22 mars (Photo: Richard Gardner / REX)

M. Okorogheye a quitté le domicile familial vers 20h30 le 22 mars et s’est dirigé vers Ladbroke Grove.

La police a déclaré que des enquêtes supplémentaires avaient établi qu’il avait ensuite pris un taxi depuis le quartier W2 de Londres jusqu’à une rue résidentielle de Loughton, dans l’Essex.

Il a été vu pour la dernière fois sur CCTV à Loughton, marchant seul sur Smarts Lane en direction d’Epping Forest à 12h39 le mardi 23 mars.

La force a déclaré que le téléphone de M. Okorogheye n’était plus utilisé depuis sa disparition.

La police a déclaré qu’un renvoi avait été adressé à la Direction des normes professionnelles du Met et au Bureau indépendant pour la conduite de la police “ de manière routinière ”, car l’élève avait été porté disparu avant que son corps ne soit retrouvé.

