La maman de Richard Okorogheye fêtera ses 20 ans sans lui

La mère de Richard Okorogheye se joindra à un rassemblement au dernier lieu de repos de son fils à l’occasion de ce qui aurait été son 20e anniversaire (PA/Evidence Joel)

La maman de Richard Okorogheye rejoindra ses amis et sa famille sur sa tombe pour célébrer ce qui aurait été son 20e anniversaire.

Preuve Joel a déclaré qu’un petit groupe d’êtres chers dirait à Richard « à quel point nous l’aimons et qu’il nous manque » lors de ce qui aurait été une occasion marquante.

Mme Joel a déclaré à Metro.co.uk que l’adolescent, dont le corps a été retrouvé à Epping Forest, Essex, après sa disparition en mars, était une personne » merveilleuse » qui se serait contentée d’un petit-déjeuner d’anniversaire.

Elle avait prévu une grande fête pour marquer le passage de son fils à l’âge adulte, mais se rendra plutôt sur sa tombe, où les prières seront lues.

Mme Joel a déclaré: «Richard était une personne si merveilleuse, il n’a jamais trop demandé, il s’est simplement efforcé de faire de son mieux.

«Il ne voulait pas beaucoup de choses matérielles, et quand il s’agissait de lui acheter un cadeau d’anniversaire, je me grattais la tête. Quand il a eu 19 ans, je lui ai servi le petit déjeuner parce que c’était une chose que je pouvais faire qui était tangible.

« Il ne voulait pas d’un énorme petit-déjeuner et il a dit: » maman, si tu ne peux pas le faire, ne t’inquiète pas « . J’avais l’habitude de plaisanter avec lui en disant qu’il était gourmand parce que son anniversaire était en novembre et que Noël approchait.

«Il était très compréhensif et les souvenirs que j’ai de lui en train de souffler les bougies l’année dernière le résument parfaitement. Richard n’était que Richard.

Richard Okorogheye souffle les bougies alors qu’il célèbre son 19e anniversaire en novembre 2020 (Photo: Evidence Joel)

Richard, qui souffrait de drépanocytose, a disparu le 22 mars 2021.

Il a été vu pour la dernière fois sur CCTV marchant vers la forêt d’Epping dans l’Essex. Son corps a été retrouvé dans le site de beauté, à 32 km de sa maison familiale à Ladbroke Grove, dans l’ouest de Londres, le 5 avril.

Mme Joel a déclaré à Metro.co.uk que les souvenirs heureux seront au premier plan dans son esprit lorsqu’elle se souviendra de l’étudiant universitaire à son dernier lieu de repos à Gunnersbury, dans l’ouest de Londres, jeudi 4 novembre.

« Ce sera une célébration et nous lirons les prières et dirons à Richard combien nous l’aimons et qu’il nous manque », a-t-elle déclaré.

Evidence Joel avec son fils Richard Okoregheye dont elle se souvient dans la semaine où il aurait eu 20 ans (Photo: Evidence Joel)

«Richard n’était pas vraiment dans les célébrations, mais le jour de son dernier anniversaire, nous avons coupé le gâteau et avons dansé ensemble. Cette année, j’avais un grand projet pour lui, car avoir 20 ans est vraiment quelque chose pour lequel il faut louer Dieu.

« Au lieu de cela, nous lui rendrons hommage et lui dirons combien nous l’aimons, car nous savons qu’il est toujours très proche de nous. »

Mme Joel, 39 ans, se souvient également de son fils à travers une campagne de don de sang, soutenant un service qui a considérablement amélioré sa qualité de vie.

L’appel Bonded by Blood vise à remédier à une pénurie de donneurs dans la communauté noire, qui est touchée de manière disproportionnée par la drépanocytose.

Les amis et la famille se souviennent de Richard Okorogheye la semaine où il aurait eu 20 ans (Crédits : PA)



Evidence Joel se joindra à ses amis et à sa famille pour lire les prières et célébrer ce qui aurait été l’anniversaire de son fils (Photo: Evidence Joel)

L’infirmière du personnel se concentre sur l’utilisation de la mémoire de son fils pour aider les autres après avoir raconté comment elle s’est sentie écartée et traitée comme une « petite femme africaine » lorsqu’elle a d’abord essayé de signaler sa disparition à la police métropolitaine.

Elle a précédemment parlé à Metro.co.uk pour notre État du racisme série sur la façon dont la force a réagi à ses rapports, quand elle dit que Richard n’a pas été traité comme une priorité élevée.

Mme Joel a déclaré qu’elle avait rencontré une attitude «dédaigneuse» de la part de la police alors qu’elle tentait de sonner l’alarme au cours des deux jours et que la course avait entravé la façon dont les rapports étaient traités.

Une enquête indépendante portant sur ses plaintes et la façon dont la force a traité l’affaire est menée par le Bureau indépendant pour la conduite de la police.

