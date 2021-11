La maman du Texas Gloria Williams accusée d’avoir abandonné des enfants avec le cadavre de son fils détenu sous caution de 1,5 million de dollars

La mère texane dont les trois enfants ont été retrouvés vivant dans des conditions déplorables avec les restes de leur frère de 8 ans est maintenant détenue sous caution de 1,5 million de dollars, après qu’un juge a trouvé sa caution initiale « insuffisante ».

Gloria Williams, 35 ans, recevait également illégalement des allocations gouvernementales pour le jeune Kendrick Lee près d’un an après qu’il aurait été battu à mort par son petit ami Brian Coulter, 31 ans, selon les procureurs lors d’une audience vendredi.

Williams a fait face à un juge de Houston dans le cadre de l’abandon présumé de ses trois fils dans l’appartement où le corps de Lee se décomposait depuis Thanksgiving dernier, ont déclaré les procureurs.

Les enfants, âgés de 7, 10 et 15 ans, ont été laissés à eux-mêmes pendant des mois dans la maison sordide, non meublée et infestée de vermine, tandis que Williams et Coulter ont déménagé dans des fouilles plus agréables, ont déclaré les autorités.

Lee a été battu à mort par le petit ami de Williams, Brian Coulter, en 2020. Twitter

Le procureur du comté de Harris, Andrea Beall, a déclaré au tribunal que Williams avait empoché environ 2 000 $ par mois d’aide sociale pour trois des enfants, dont Lee, au cours de la dernière année, même après qu’elle aurait quitté l’appartement en mars et laissé les enfants seuls avec leur frère mort, selon l’ABC13 de Houston

Le procureur a également allégué que Coulter avait frappé le garçon de 10 ans à la mâchoire et que ni lui ni Williams n’avaient reçu de soins médicaux pour l’enfant. La mâchoire du garçon s’est infectée et a dû être opérée, a déclaré Beall.

Le juge de district Kelli Johnson a augmenté la caution de Williams sur deux accusations de blessure d’enfant de 350 000 $ à 1 million de dollars à la demande du procureur.

Johnson a déclaré que la caution totale initiale de Williams de 900 000 $ était «insuffisante», a rapporté la station locale. Elle est également accusée de falsification de preuves.

Neal Davis III, son défenseur public, s’est opposée à l’augmentation, la qualifiant de « non nécessaire » et « oppressive », en raison de son incapacité à payer ne serait-ce qu’une petite fraction de la somme.

Le juge de district Kelli Johnson a déclaré que le lien initial de Williams était « insuffisant ». AP

Davis a déclaré au tribunal que son client n’était «pas vraiment sophistiqué» et ne comprenait pas la gravité des accusations.

Coulter, qui aurait battu Lee à mort devant deux de ses frères, est accusé de meurtre et reste également emprisonné.

Les autorités ont finalement sauvé les garçons lorsque le frère aîné a appelé la police le 24 octobre.

Williams a également deux filles qui ne vivaient pas dans la maison de l’horreur.

Avec des fils de poste