La maman d’un bébé retrouvée sur un tapis roulant de recyclage “a probablement subi un accouchement traumatique” .

La petite fille a été retrouvée enveloppée dans une serviette de plage rose comme celle illustrée (Photo : Guzelian/Alamy)

La mère non identifiée d’une petite fille dont le corps a été retrouvé enveloppé dans une serviette sur un site de recyclage avait probablement subi un travail difficile, selon une enquête.

Un travailleur, Adam Ferguson, a trouvé le corps minuscule à l’installation de recyclage des déchets du conseil de Bradford sur Bowling Back Lane le 20 août de l’année dernière.

Sa mère n’a toujours pas été retrouvée et les noms de “nombreuses” femmes qui ont été proposées ont été exclus, a déclaré la police.

Les blessures de la jeune fille étaient compatibles avec le fait qu’elle avait été placée dans un camion poubelle, selon l’audience.

Elle semblait être à terme et avait la peau claire et avait une tête pleine de cheveux bruns.

Les examens post mortem ont conclu que la cause de la mort du bébé n’a pas pu être établie.

Dans un rapport conjoint, les pathologistes ont déclaré que les preuves indiquaient un «travail difficile» pour la mère.

Ils ont déclaré que l’enfant avait «potentiellement respiré», mais il n’était pas possible de dire si cela s’était produit pendant ou après son accouchement.

Les tests ont également révélé une anomalie génétique du cœur, mais les pathologistes ont conclu qu’il n’était pas possible de dire si cela avait entraîné la mort du nouveau-né.

