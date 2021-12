La manager de Kardashian, Angela Kukawski, est décédée après un meurtre présumé

Angela Kukawski, un chef d’entreprise dont les clients incluent les Kardashian, est décédé à l’âge de 55 ans après ce que la police a qualifié d’homicide.

Selon le département de police de Los Angeles, les autorités ont ouvert une enquête après que Kukawski a été retrouvée morte à l’intérieur de sa voiture le 23 décembre à Simi Valley, en Californie.

Dans un communiqué de presse, la police a déclaré que Kukawski avait été portée disparue le 22 décembre. Les enquêteurs pensent qu’elle a été tuée par son petit ami de 49 ans, Jason aboyeur, à leur domicile de Sherman Oaks avant que son corps ne soit transporté à Simi Valley dans son véhicule, selon le communiqué.

Les archives de la prison en ligne montrent que Barker a été arrêté le 23 décembre dans le cadre de l’affaire. Lors d’une mise en accusation le 28 décembre, il a été inculpé d’un chef de meurtre avec malveillance et d’un chef de torture « dans l’intention de causer des douleurs et des souffrances cruelles et extrêmes dans le but de se venger, d’extorsion, de persuasion et dans un but sadique, infliger de graves blessures », selon des documents judiciaires obtenus par E! Des nouvelles.