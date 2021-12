La manager des Kardashian, Angela Kukawski, retrouvée morte

Kim Kardashian réagit à la tragédie d’Astroworld 1:19

. – Un manager qui avait travaillé avec plusieurs célébrités de premier plan, dont la famille Kardashian-Jenner, a été retrouvé mort cette semaine, selon la division Homicide du bureau de la vallée du département de police de Los Angeles.

Angela Kukawski, 55 ans, avait été portée disparue à Sherman Oaks le 22 décembre, selon la police.

Elle a ensuite été retrouvée morte à l’intérieur de son véhicule sur le bloc 1500 de Patricia Ave à Simi Valley.

« Angela était vraiment la meilleure. Elle se souciait de chacun de nous et faisait arriver des choses impossibles », a déclaré la famille Kardashian-Jenner dans une déclaration à CNN. « Elle nous manquera beaucoup et adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches pendant cette période difficile. »

Selon le bureau du médecin légiste du comté de Ventura, Kukawski a subi un traumatisme contondant et un étranglement.

Les autorités ont arrêté le petit ami de Kukawski, Jason Barker, 49 ans, soupçonné de meurtre.

Les détectives allèguent que Barker a tué Kukawski à l’intérieur de sa maison de Sherman Oaks, l’a placée dans son véhicule avant d’emmener son corps à Simi Valley et d’y laisser la voiture.

Il a été incarcéré à la prison de Van Nuys et le bureau du procureur du comté de Los Angeles a déposé des accusations de meurtre et de torture contre lui.

Selon les informations sur l’admission des détenus publiées sur le site du département du shérif du comté de Los Angeles, la caution pour Barker a été fixée à plus de 3 millions de dollars et il est actuellement toujours en détention.

Barker doit comparaître devant le tribunal le 12 janvier.

On ne sait pas encore si Barker a retenu les services d’un avocat.

Selon des articles de presse, Kukawski avait travaillé pour Boulevard Management à Woodland Hills, en Californie, où sa liste de clients comprenait de nombreuses célébrités telles que Nicki Minaj et Offset.

Ce mercredi, Minaj a utilisé ses histoires Instagram pour publier un hommage à Kukawski.

« La personne la plus travailleuse, la plus digne de confiance et la plus douce que vous puissiez rencontrer », a écrit Minaj. « Tu ne méritais pas ça Angela. Mon cœur se brise pour tes enfants. Repose en paix. »

Offset a également publié sur ses histoires IG.

« DEP Angie est une chérie et vous m’avez tellement aidé », a-t-elle écrit. « Je vous ai parlé chaque semaine. Je ne crois pas (sic) la prière de SMH à votre âme. »

Cheri Mossburg de CNN a contribué à cette histoire.