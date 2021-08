La manette Aqua Shift de la Xbox Series X/S améliore la prise en main

Image : Microsoft

Le dernier contrôleur en édition spéciale de Microsoft pour la Xbox Series X/S s’appelle «Aqua Shift» et sort le 31 août. En plus de ressembler à un rayon de lune tiré à travers les vagues de l’océan, il possède un nouveau panneau caoutchouté pour vous aider à tenir de celui-ci même lorsque vos mains commencent à transpirer. Enfin, plus de démontages glissés à la tronçonneuse dans Gears of War.

“Aqua shift est la première manette Xbox Series X|S en édition spéciale à comporter des poignées latérales caoutchoutées avec un tourbillon bicolore unique sur chaque unité”, lit-on dans le blog de Microsoft l’annonçant. « L’adhérence texturée sur les gâchettes, les pare-chocs et le boîtier arrière vous permet de rester connecté au jeu, quelle que soit l’intensité des choses. »

Image : Microsoft

Je me moque normalement de la copie marketing comme celle-ci, mais là, hier soir, j’étais en train de frapper ma manette dans le combat final contre le boss pour Death’s Door.

Il s’agit de la troisième série X/S que nous avons depuis la sortie des consoles. Avant Aqua Shift, il y avait Electric Volt, Daystrike Camo, Night Ops Camo et Sport Blue. Et bien sûr, Microsoft a récemment ramené le Xbox Design Lab, vous permettant de proposer toutes sortes d’autres combinaisons de couleurs personnalisées.

G/O Media peut toucher une commission

Aucun de ceux-ci n’a cependant le panneau en caoutchouc supplémentaire de l’Aqua Shift sur chaque poignée latérale. À cet égard, il se dirige vers quelque chose comme l’Elite Series 2 sans le prix ajouté. Le temps nous dira à quel point le caoutchouc résiste réellement. Les gens ont signalé des problèmes avec le caoutchouc sur certains contrôleurs Elite Series dans le passé, mais cela semble avoir été principalement dans les cas où le caoutchouc était séparé du panneau en plastique sous-jacent.

Plus important encore, le truc ressemble à un contrôleur fait de Hot Wheels scintillant fondu et j’adore ça. Chaque périphérique a besoin d’une option scintillante, alors allons-y Playstation et Nintendo, montrez-nous ce que vous avez.