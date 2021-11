La manette de jeu Backbone One pour iPhone coûte 70 $ aujourd’hui

Le Backbone One est le meilleur contrôleur de jeu mobile pour iPhone et vous pouvez l’obtenir sur Amazon aujourd’hui pour 70 $, soit 30 $ de réduction sur son prix régulier. De plus, il comprend un mois de Xbox Game Pass Ultimate, qui vous permet de jouer à plus d’une centaine de jeux Xbox directement sur votre iPhone.

Contrôleur iPhone Backbone One

Le contrôleur mobile Backbone One peut se connecter aux iPhones dès la génération 6S via le port Lightning. Il s’agit d’un contrôleur complet avec deux sticks analogiques, une prise casque et son propre logiciel pour capturer des captures d’écran et se connecter aux services de streaming de jeux.

Semblable à d’autres contrôleurs de jeu, le Backbone One insère un iPhone entre deux poignées, avec des sticks analogiques, plusieurs boutons et des déclencheurs d’épaule. Il est compatible avec n’importe quel iPhone pouvant exécuter iOS 13 ou une version ultérieure, et fonctionne avec du matériel remontant à l’iPhone 6S.

Dans son examen plus tôt cette année, Cameron Faulkner a noté que le Backbone One possède le meilleur matériel de n’importe lequel de ces contrôleurs de style, avec des boutons tactiles réactifs et des déclencheurs de meilleure sensation que de nombreux autres contrôleurs. Il prend en charge la charge directe et ajoute une prise casque 3,5 mm qui fonctionne même si votre iPhone n’a plus de prise audio.

De plus, le Backbone One fonctionne avec l’application iOS de Backbone, qui fournit un lanceur rapide pour tous vos jeux, ainsi que la possibilité de gérer les captures d’écran et les clips vidéo que vous avez capturés avec le bouton dédié du One.

Le plus gros inconvénient du One est peut-être que vous ne pouvez pas l’utiliser pour jouer à Fortnite, mais c’est le cas pour n’importe quel contrôleur compatible avec l’iPhone grâce à la dispute en cours d’Epic et d’Apple qui maintient le jeu hors de la plate-forme. The One est compatible avec la plupart des autres jeux et services de streaming, notamment Apple Arcade, Google Stadia et xCloud de Microsoft.

