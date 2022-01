La manette N64 vaut-elle la peine pour Nintendo Switch ?

Maintenant que le pack d’extension Nintendo Switch Online + est lancé, tout le monde et le bot de leur mère essaient de mettre la main sur les nouvelles manettes N64 pour Nintendo Switch. À 50 $ la pièce, ils sont assez chers et vous ne pouvez en acheter que quatre via votre compte Nintendo.

Malheureusement, la demande a été si élevée depuis leur lancement que Nintendo a complètement épuisé son stock de contrôleurs N64 pour le reste de 2021. Donc, si vous n’avez pas encore eu la chance d’en acheter un, vous devrez attendre l’année prochaine. .

Le nouveau contrôleur a évidemment une valeur nostalgique, ce qui le rend idéal pour les collectionneurs, mais facilitent-ils réellement les jeux N64 ? Ou devriez-vous vous en tenir à un contrôleur Switch classique ? Cela dépend en fait des jeux N64 auxquels vous jouez.

La manette Nintendo Switch N64 :

Comment se compare-t-il au contrôleur N64 d’origine ?

Source : Rebecca Spear / Contrôleur iMoreSwitch N64 (à gauche) et contrôleur N64 d’origine.

Lorsque je place le contrôleur Switch N64 à côté de mon contrôleur N64 d’origine, les seules vraies différences que je vois sont l’aspect usé de mon ancienne manette de jeu et le câble qui en sort. Le joystick est vraiment souple sur mon contrôleur OG N64, donc le nouveau a une bonne résistance en comparaison. Sinon, ils semblent pour la plupart identiques en ce qui concerne la taille, la couleur et la forme.

Le contrôleur Switch N64 n’a pas réellement d’emplacement Rumble Pak puisque le rumble est intégré.

Il existe cependant quelques différences importantes. Le contrôleur Switch N64 n’a pas réellement d’ouverture dans la zone Rumble Pak puisque le grondement est intégré au contrôleur. L’emplacement Rumble Pak est rempli de plastique et il y a des boutons sur le contrôleur qui sont nécessaires pour interagir avec l’interface Switch comme le bouton de capture d’écran, le bouton d’accueil, le bouton d’appairage et le bouton ZR, qui sert de bouton -.

Il y a aussi un port USB-C là-haut et le contrôleur est livré avec un câble de charge de six pieds pour que vous puissiez facilement le recharger à l’aide de votre station d’accueil Switch. Je ne sais pas exactement combien de temps dure la batterie, mais elle a duré au moins six heures au cours d’une de mes sessions de jeu, elle devrait donc durer assez longtemps pour l’utilisateur moyen. Vous voudrez juste vous assurer de le recharger entre les utilisations pour le garder frais et prêt à l’emploi.

Le contrôleur Switch N64 semble un peu plus lourd mais pas assez pour être super perceptible. Cela est dû aux moteurs de grondement inclus et à la batterie interne qui n’étaient pas dans la manette de jeu d’origine. Les boutons appuient bien et tout répond exactement comme il se doit lorsque je joue à un jeu. Cependant, l’emplacement étrange de la capture d’écran, de l’accueil et des boutons – les rend un peu plus difficiles d’accès à la hâte. Pourtant, ils ont été jetés en haut pour conserver l’aspect épuré du contrôleur d’origine, c’est donc le prix que nous payons.

Est-ce que cela rend les jeux N64 plus faciles à jouer ?

Source : Rebecca Spear / iMore

Oui et non. Les boutons spécifiques correspondent aux commandes de jeu classiques pour un meilleur jeu, mais la conception du contrôleur N64 est si bancale qu’il faut un certain temps pour s’y habituer maintenant que je me suis habitué aux contrôleurs modernes. (J’ai l’impression d’avoir trahi ma jeunesse avec cette phrase). Mais honnêtement, ces boutons et cette disposition spécifiques ne sont vraiment utiles que lorsqu’il s’agit de jeux plus intensifs comme The Legend of Zelda: Ocarina of Time (OoT) qui tirent parti de tout ce que propose le contrôleur.

L’utilisation du contrôleur Switch N64 était meilleure, mais avait encore une courbe d’apprentissage.

Par exemple, lorsque j’ai commencé à jouer à OoT sur le pack d’extension, mon contrôleur N64 n’était pas encore arrivé. J’ai donc terminé la première partie du jeu en utilisant ma manette Nintendo Switch Pro. À ma grande frustration, j’ai trouvé que les commandes par défaut entourant les boutons C étaient vraiment bancales, mais le service ne vous permet pas de remapper les boutons, ce qui est plus que frustrant. En tant que tel, je me suis quelque peu habitué à utiliser la disposition de contrôle bancale, mais je faisais régulièrement des erreurs car elle ne s’est jamais vraiment maillée. L’une des choses les plus ennuyeuses était que je n’arrêtais pas d’atteindre instinctivement le joystick droit pour déplacer la caméra, mais cela me ferait simplement retirer un élément.

Alors que je me dirigeais vers le Temple du Feu en tant qu’adulte Link quelques heures plus tard, mon contrôleur de commutateur N64 est arrivé. Les boutons C et le bouton Z en bas se sont immédiatement sentis mieux à utiliser. Sans parler du fait que j’ai adoré le fait qu’il n’y avait plus d’autre joystick pour gâcher mon jeu par accident. Mais les choses n’étaient pas immédiatement parfaites. L’utilisation du contrôleur Switch N64 était meilleure, mais avait toujours une courbe d’apprentissage – ou plutôt, une courbe de réapprentissage.

Source : Rebecca Spear / iMore

Le design en forme de trident, que je n’avais jamais remis en question dans ma jeunesse, était incroyablement étrange pour mes mains d’adulte. Est-ce ce que Peter a ressenti quand il a grandi à Hook ? J’ai continué à appuyer sur le bouton A quand je voulais le bouton B pendant un certain temps parce que c’est essentiellement là où se trouve le bouton B sur les contrôleurs modernes, ce qui était frustrant au début. Après environ une heure, je me suis acclimaté à la manette rétro et les choses se sont beaucoup mieux passées à partir de là.

Après ce changement significatif de plaisir, j’ai sauté dans Mario Kart 64 en m’attendant à la même chose. Mais je n’ai pas du tout eu la même expérience ici. Les commandes sont beaucoup plus simples pour ce jeu de course, donc utiliser les Joy-Cons ou un contrôleur plus traditionnel ne semble pas du tout bizarre. Vous pouvez facilement utiliser un contrôleur Switch normal ici et ne pas remarquer de différence.

Faut-il acheter la manette N64 pour Nintendo Switch ?

Source : Rebecca Spear / iMore

Tout d’abord, si vous êtes un collectionneur ou quelqu’un qui veut vraiment, vraiment le contrôleur classique, alors vous devriez certainement le saisir. À la minute où ils l’ont annoncé, j’ai su que j’allais en avoir un moi-même. La disposition des boutons et l’absence d’un deuxième joystick facilitent définitivement la lecture des jeux N64 plus intensifs du pack d’extension.

Si vous êtes sur la clôture en raison de la difficulté d’en obtenir un, je vous suggère de vous procurer un contrôleur N64 tiers à la place. Vous n’aurez qu’un seul joystick à gérer et tous les bons boutons seront là. Un bonus supplémentaire est que la forme de ces contrôleurs contrefaits est plus conforme aux conceptions de jeu modernes et sera plus facile à utiliser dès le départ. Sans oublier que vous pourrez en fait mettre la main sur un pour les vacances (si c’est ce que vous voulez) et n’aurez pas besoin d’un compte Nintendo Switch pour le faire.

Le contrôleur N64 améliore les choses

Bien qu’il soit incroyablement difficile de mettre la main sur ces contrôleurs N64 en ce moment, j’ai trouvé que cette manette de jeu rétro rend beaucoup plus facile de jouer à des jeux N64 plus intensifs comme OoT et le prochain Majora’s Mask. Vous aurez juste besoin de vous préparer à vous adapter à l’ancien contrôleur car il a un design étrange par rapport aux manettes de jeu modernes.

Faites la fête comme si c’était en 1996

Manette Nintendo 64 pour Nintendo Switch

La manette officielle N64

L’utilisation de cette manette facilite la lecture des jeux N64 sur Nintendo Switch. Il est sans fil et a un grondement intégré directement avec des boutons supplémentaires sur le dessus pour interagir facilement avec l’interface Switch.

