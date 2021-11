La manette Nintendo Switch Pro atteint un record de 52 $ chez Walmart

La manette Nintendo Switch Pro est l’une des meilleures manettes pour la console couronne de Nintendo en raison de ses capacités sans fil et de son confort. Cependant, il est à peine mis en vente, comme la plupart des autres matériels de Nintendo. Heureusement, ce Black Friday offre aux acheteurs le contrôleur populaire pour environ 52 $ chez Walmart.

Au cas où cet accord serait épuisé, GameStop vend également la manette Nintendo Switch Pro pour 59 $. C’est environ 11 $ de moins que les 69,99 $ standard. Si vous l’achetez d’occasion, le prix baisse encore à 53,99 $. Cela peut sembler peu, mais c’est l’une des remises les plus importantes auxquelles vous pouvez vous attendre pour le contrôleur Pro au cours de l’année.

Comme mentionné précédemment, la manette Nintendo Switch Pro ne reçoit pratiquement aucune remise. Même quand il est en vente, ce n’est pas grand-chose. Agissez maintenant tant qu’il est bas – vous ne verrez peut-être plus ce prix avant l’année prochaine.

La manette Nintendo Switch Pro convient aux petites et aux grandes tailles de main. Beaucoup s’accordent à dire que ses boutons et ses bâtons ne sont ni trop rigides ni trop sensibles, c’est donc un choix confortable pour de nombreux utilisateurs.

Certains soutiennent que les produits tiers peuvent satisfaire le besoin de manettes sans fil compatibles Nintendo Switch. Cependant, les contrôleurs tiers ne peuvent pas utiliser d’amiibos ou de grondement, et ne ressentent pas la même chose que le contrôleur Pro. Naturellement, les pièces diffèrent des boutons jusqu’aux sticks analogiques. Cependant, à quel point il est perceptible diffère selon les utilisateurs.

Besoin de recommandations sur les jeux et accessoires Nintendo Switch ? Consultez notre page hub pour les offres Black Friday Nintendo Switch. Attendez-vous à plus de mises à jour d’offres ici sur VG247 ou sur notre Twitter axé sur les offres tout au long du Black Friday et pendant la saison des vacances. À plus tard!