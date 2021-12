La mangeoire de la résistance

Sans aucun doute, 2021 a été une année de nombreuses transformations, un réveil douloureux, mais en même temps plein d’espoir. La capitale de la Valle del Cauca a été l’épicentre des manifestations dans le cadre de l’épidémie sociale qui s’est produite dans le pays. Certains quartiers et points emblématiques de la ville sont aujourd’hui reconnus par leurs habitants sous d’autres noms, ceux qui ont populairement donné le titre à Cali comme la capitale de la résistance.

C’est le cas dans l’est de la ville, plus précisément dans le quartier Puerto Rellena aujourd’hui connu sous le nom Port de résistance, un lieu qui a rassemblé des centaines d’enfants et de mères autour d’une crèche dans laquelle non seulement priaient Jésus pour qu’il vienne à nos âmes et ne tarde pas, c’est aussi une crèche qui rend hommage à ces personnes et à ces lieux qui ont joué un rôle clé dans la mobilisation sociale de l’année.

La crèche est une montagne dont les quartiers sont représentés sur des panneaux avec le nom de points tels que Siloé, Loma de la Cruz, maintenant Loma de la Dignidad; la Pont des mille luttes en référence au Pont des mille jours; Puerto Madera, Apocalypse, La Portada, Afro Latir, Student Park, Sameco, Buga et d’autres endroits où le Grève nationale s’est fait sentir.

A 19h00, les voix des les enfants étaient les protagonistes Dans ce lieu, le câlin, le sourire, un partage et surtout la compagnie ont été la force d’eux et de leurs familles qui malheureusement aujourd’hui manquent à un être cher, un ami du quartier.

Puerto Resistencia possède un monument qui rend hommage à tous ceux qui ne sont plus là et qui surtout représente la lutte des peuples populaires, des jeunes, des mères, des communautés indigènes. Aujourd’hui cet endroit devient un lieu touristique, ils ont même construit des échoppes pour les artisans du quartier pour vendre leurs produits ou souvenirs.

Quiconque visite le lieu trouvera à l’entrée le Règles du monument qui indique qu’il s’agit d’une zone sans fumée, que la signalisation doit être respectée, ils ne doivent pas s’asseoir sur le monument, ils doivent placer le véhicule dans une zone indiquée et ils doivent laisser un espace libre de déchets solides.