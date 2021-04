La manière amusante Michael B Jordan a appris la chorégraphie de combat pour Creed et Black Panther

Les franchises Creed et Black Panther ont propulsé la carrière de Michael B. Jordan au niveau supérieur. Une partie de l’attrait des deux était les compétences de combat de Jordan en tant qu’Adonis Creed et Erik Killmonger. Bien sûr, comme toute star de cinéma, les compétences de Jordan étaient gracieuseté de chorégraphies de combat de premier ordre et de coordinateurs de cascades. Selon l’acteur, sa chorégraphie n’était pas seulement vos coups de pied et coups de poing standard, et il a révélé la façon amusante dont il avait appris la chorégraphie pour les deux superproductions de Ryan Coogler.